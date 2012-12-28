Все новости
31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз
Общество
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Общество
Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы
Происшествия
9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
В Ельце и четырех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Пьяный мужчина на скутере попал в ДТП: возбуждено уголовное дело
Происшествия
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Возле границ области замечены БПЛА
Происшествия
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
Липчан зовут поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев
Общество
9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
62-летний долгоруковец и 67-летний липчанин перевели мошенникам по 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Желтый уровень отменен
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожала свинина, дешевели овощи
Общество
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Экономика
На улице Виктора Музыки подгорела шаурмичная
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Волонтеры НЛМК высадили больше 650 деревьев и кустарников в Липецке
Общество
Погода в Липецке
519
сегодня, 17:00
2

В Липецкой области дожди, грозы и до +23

9 и 11 августа Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. 10 августа кратковременные дожди возможны лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью переменный, слабый, 3-8 м/сек, днем западный, усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +18 до +23. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.

День 9 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 7 градусов тепла. 

дожди
1
0
0
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гармония
сегодня, 17:16
То- что доктор прописал! Именно такая погода и должна быть в последний месяц лета, ведь продолжительность тёмного времени суток уже увеличилась более чем на 2 часа. Такая погода самая комфортная для здоровья человека. Пусть духота не возвращается!
Ответить
Ноунейм
сегодня, 17:08
Ну, наконец-то, дожди! А то надоела жара
Ответить
