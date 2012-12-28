В Липецкой области дожди, грозы и до +23

9 и 11 августа Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. 10 августа кратковременные дожди возможны лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью переменный, слабый, 3-8 м/сек, днем западный, усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +18 до +23.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.День 9 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 7 градусов тепла.