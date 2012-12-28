Статистика: в Липецкой области дорожала свинина, дешевели овощи

Овощи продолжают дешеветь с наступлением сезона урожая. Так, за месяц цена на картофель снизилась почти в 1,8 раза, с 86 рублей (на 7 июля) до 48 рублей за килограмм.

Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 29 июля по 4 августа) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.На прошлой неделе в Липецкой области снова фиксировалось значительное снижение цен на овощи – морковь подешевела на 14,96%, картофель – на 11,8%, капуста — на 9,48%, помидоры — на 8,89%. Стали дешевле свекла (-7,82%), лук (-5,19%), яблоки (-1,75%). Кроме плодоовощной продукции снизились цены на консервы для детского питания всех видов — мясные, овощные и фруктово-ягодные, сливочное и подсолнечное масло, рыбу, творог и сметану, чай, муку, рис и гречку. Сахар стал дешевле на 1,47%, а яйца — на 2,66%. В перечень подорожавших попали свинина, куры, пастеризованное молоко, пшеничный хлеб. Не изменились цены на баранину, маргарин, сыр, печенье, соль, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия в целом.Среди непродовольственных товаров подорожали за неделю мужские носки, хозяйственное мыло, зубные щетки, сухие корма для животных. Снизились цены на шампуни и зубную пасту. Недельная инфляция не затронула такие товары, как джинсы для детей и подростков, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, детские и взрослые кроссовки, стиральный порошок, туалетное мыло, сигареты с фильтром, спичку, туалетную бумагу.