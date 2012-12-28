Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Установлена личность погибшего в пруду рыбака
Происшествия
16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля
Происшествия
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
Происшествия
Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры
Общество
42-летний липчанин упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Происшествия
В Тербунском районе похоронили погибшего на СВО 23-летнего парня
Общество
14-летний подросток выбил ногой стеклянное ограждение сквера
Происшествия
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление
Происшествия
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Здоровье
Дождь помешал липчанам выйти из подъезда
Общество
Читать все
Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице
Общество
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +26
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
У задолжавшего на содержание сыновей 125 000 рублей грязинца арестовали банковские счета
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз
Общество
Липчане хранят на вкладах почти 300 миллиардов рублей
Экономика
В Чаплыгине горел магазин
Происшествия
Пьяный мужчина на скутере попал в ДТП: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Читать все
Происшествия
48
14 минут назад

В Чаплыгине горел магазин

А в Измалковском округе — «Нива Шевроле».

Днем 7 августа в магазине на улице Советской в Чаплыгине произошел пожар. Огонь повредил отделку и имущество на половине квадратного метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Ближе к вечеру в липецком СНТ «Строитель» на пяти квадратных метрах горела трансформаторная подстанция. Уже вечером в селе Афанасьево Измалковского округа сгорела «Нива Шевроле».

Также 7 августа пожарные выезжали на одно короткое замыкание и тушили мусор рядом с автодорогой.
МЧС
пожар
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить