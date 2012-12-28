В Чаплыгине горел магазин

А в Измалковском округе — «Нива Шевроле».



Днем 7 августа в магазине на улице Советской в Чаплыгине произошел пожар. Огонь повредил отделку и имущество на половине квадратного метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Ближе к вечеру в липецком СНТ «Строитель» на пяти квадратных метрах горела трансформаторная подстанция. Уже вечером в селе Афанасьево Измалковского округа сгорела «Нива Шевроле».Также 7 августа пожарные выезжали на одно короткое замыкание и тушили мусор рядом с автодорогой.