Происшествия
14 минут назад
В Чаплыгине горел магазин
А в Измалковском округе — «Нива Шевроле».
Ближе к вечеру в липецком СНТ «Строитель» на пяти квадратных метрах горела трансформаторная подстанция. Уже вечером в селе Афанасьево Измалковского округа сгорела «Нива Шевроле».
Также 7 августа пожарные выезжали на одно короткое замыкание и тушили мусор рядом с автодорогой.
