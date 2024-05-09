Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Установлена личность погибшего в пруду рыбака
Происшествия
16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля
Происшествия
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
Происшествия
Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры
Общество
42-летний липчанин упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Происшествия
В Тербунском районе похоронили погибшего на СВО 23-летнего парня
Общество
14-летний подросток выбил ногой стеклянное ограждение сквера
Происшествия
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление
Происшествия
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Здоровье
Дождь помешал липчанам выйти из подъезда
Общество
Читать все
Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице
Общество
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +26
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
У задолжавшего на содержание сыновей 125 000 рублей грязинца арестовали банковские счета
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз
Общество
Липчане хранят на вкладах почти 300 миллиардов рублей
Экономика
В Чаплыгине горел магазин
Происшествия
Пьяный мужчина на скутере попал в ДТП: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Читать все
Общество
676
сегодня, 07:00
5

Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами

Представляем главные события пятницы.

Сухо, но станет прохладнее

Температура воздуха в Липецке понизится до 23-25 градусов. Зато день пройдёт без существенных осадков.

_DSC4397.JPG

Отключение воды

С 9:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду жителям частного сектора на улицах Ватутина, Докучева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевсого, Матросова, Панфалова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, в переулках Лесном 1-м. лесном -2., Линейном. Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, Украинской, Целинной, Цимлянской.

С 10:00 расстанутся с удобствами жители:

- ул. Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21, 22;
- ул. Циолковского, 24, 24/1.

Изображение WhatsApp 2024-05-09 в 15.26.12_b101374a.jpg

Кроме того, на десятках улиц Липецка сегодня возможно снижение параметров давления холодной воды, из-за чего напор может быть слабым.

Отключение света

С 9:00 до 16:00 обесточат:

- ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;
- ул. Байкальская, 29;
- ул. Владивостокская;
- ул. Владимирская, 44;
- ул. В. Музыки;
- ул. Кибальчича, 77;
- ул. Краснодарская;
- ул. Липецкая;
- ул. Майская, 18, 21;
- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97; 124;
- ул. Опытная, 6-21;
- ул. Пензенская;
- ул. Привокзальная, 42;
- ул. Пришкольная;
- ул. Речная, 20;
- ул. Санаторная 5, 19а, 20;
- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
- ул. Уступная, 2, 26;
- ул. Фруктовая, д. 3;
- ул. Южная;

- с. Казинка;
- пос. Новая жизнь;

- Садоводчество «Березка», 533.

0J2A6242 копия.jpg

Пробки

По пятницам заторы в Липецке особенно злые. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.


Выходные начинаются сегодня

Гулянья в парках и общественных пространствах Липецка запланированы уже на сегодняшний вечер. Подробнее в графике от мэрии Липецка.

1.jpg

«Ирония судьбы»

В 20:00 на большом экране, установленном на Городище, всем желающим покажут фильм «Ирония судьба. Продолжение». Россия, 2007. Комедия. Режиссёр Тимур Бекмамбетов (6+).

С того Нового года, когда Женя Лукашин встретил свою Надю, прошло тридцать лет. Время не пощадило их отношений — они расстались, она вернулась в Ленинград. Старые друзья продолжают каждый год ходить в баню, но теперь к ним присоединился Костя — сын Жени Лукашина от нового брака, тоже, впрочем, неудачного. И вот Павел и Александр, ставшие уже дядей Пашей и дядей Сашей, подговаривают Костю совершить для отца новогоднее чудо и отправиться... в Петербург.



В ролях: Константин Хабенский, Сергей Безруков, Лиза Боярская, Андрей Мягков, Барбара Брыльска.

Спортивный праздник

В Липецке уже вовсю отмечают завтрашний День физкультурника. В 17:00 на площади перед дворцом спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) состоится двухчасовой спортивный праздник «День липецкого спорта» (6+).

В программе презентация спортивных школ и секций города Липецка, мастер-классы по видам спорта и другое.

82ada9a58bddd0c169d99280e5bfeaff.jpg

А ещё один праздник в честь Дня физкультурника начнётся в 18:00 перед дворцом культуры «Рудничный» (ул. Ударников, 13). Там порадуют показательными выступлениями спортсменов и концертом (6+).

Книжная радуга

Для публики читающей в 11:00 на бульваре Неделина пройдёт «Книжная радуга открытий» (12+). Организует мероприятие Липецкая областная универсальная научная библиотека. Программа ниже.

XnutWbnQqeDq_FiALPwMWrGWXYNQeieRfPcP2d4CXDJfxld1AZEwdmwvUh1ZssIv0YUVcYJuTMvDa309d3Q6jkti.jpg

Лекция

В Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) поговорят о воспитании. В 17:00 педагог и путешественник Алексей Бугаков прочитает лекцию «Как помочь подростку стать самостоятельным» (18+).

9HzdVG7_s9w.jpg

Алексей Бугаков, фото vk.com/avb1979

Благотворительный спектакль

А культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 17:33 представит спектакль «Глиняные сказки» (6+).

1EYW5hIBREW3j0h4dn0brJbXINN_pw-dA3W4tR8hWUb2coB_W8Ul8BuuVre_juxxV5TrYxTx2MKlF1rPPc686mM0.jpg

Иван Карпов, фото vk.com/ivankarpovtheatre

Очередная работа талантливейшего липецкого режиссёра Ивана Карпова. Спектакль по известным сюжетам с романовскими игрушками. Кроме того, состоится и мастер-класс по росписи. Глиняных игрушек.

Участие – донат, все собранные деньги пойдут на лечение больного ребёнка Ромы Щетинина.

Образование

74% липецких работодателей рассматривают бакалавров наравне с претендентами, имеющими квалификацию специалиста/магистра. Проще говоря – не видят разницу между различными видами высшего образования, выяснили в SuperJob.

Лишь в каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем образовании. 7% рекрутеров рассматривают соискателей-бакалавров наравне с выпускниками колледжей.

IMGP42991.jpg

С 1996 года высшее образование в России перешло на Болонскую систему, вузы начали выпускать бакалавров и магистров. 48% липчан — за то, чтобы при трудоустройстве приравнять бакалавров к магистрам и специалистам, 19% считают, что бакалавриат — это незаконченное высшее. 8% высказались, что при найме на работу следует рассматривать бакалавров наравне с выпускниками колледжей.

Дорогие липчане! На дворе ещё лето, впереди два выходных. Однако полностью отрешаться от безумного мира в наши дни неразумно. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Сегодня в Липецке
2
0
0
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
13 минут назад
"С 1996 года высшее образование в России перешло на Болонскую систему" - так то вроде с 2003 и то постепенно.
Ответить
Гостья
43 минуты назад
Лучше бы спросили бы про разницу между ОАО, ПАО и ООО, ИП для соискателей. В ОАО, ПАО нет заработных плат в конверте, когда же займутся проверками по данной ситуации?
Ответить
Житель
12 минут назад
Если уж говоришь ПАО, тогда АО нужно говорить, а не ОАО.
Ответить
сатана 3 го участка
29 минут назад
Я работаю в ООО и у нас нет зарплат в конверте, но зато низкая.
Ответить
дилетант
сегодня, 08:08
разница между бакалавриатом и магистратурой примерно такая же как между военным училищем и академией - больше возможностей для карьеры.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить