Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами

Представляем главные события пятницы.

Температура воздуха в Липецке понизится до 23-25 градусов. Зато день пройдёт без существенных осадков.















С 10:00 расстанутся с удобствами жители:



- ул. Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21, 22;

















- ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;

- Садоводчество «Березка», 533.















С того Нового года, когда Женя Лукашин встретил свою Надю, прошло тридцать лет. Время не пощадило их отношений — они расстались, она вернулась в Ленинград. Старые друзья продолжают каждый год ходить в баню, но теперь к ним присоединился Костя — сын Жени Лукашина от нового брака, тоже, впрочем, неудачного. И вот Павел и Александр, ставшие уже дядей Пашей и дядей Сашей, подговаривают Костю совершить для отца новогоднее чудо и отправиться... в Петербург.















В ролях: Константин Хабенский, Сергей Безруков, Лиза Боярская, Андрей Мягков, Барбара Брыльска.

В программе презентация спортивных школ и секций города Липецка, мастер-классы по видам спорта и другое.















Для публики читающей в 11:00 на бульваре Неделина пройдёт «Книжная радуга открытий» (12+). Организует мероприятие Липецкая областная универсальная научная библиотека. Программа ниже.























Алексей Бугаков, фото vk.com/avb1979





А культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 17:33 представит спектакль «Глиняные сказки» (6+).













Иван Карпов, фото vk.com/ivankarpovtheatre













С 9:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду жителям частного сектора на улицах Ватутина, Докучева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевсого, Матросова, Панфалова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, в переулках Лесном 1-м. лесном -2., Линейном. Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, Украинской, Целинной, Цимлянской.- ул. Циолковского, 24, 24/1.Кроме того, на десятках улиц Липецка сегодня возможно снижение параметров давления холодной воды, из-за чего напор может быть слабым.С 9:00 до 16:00 обесточат:- ул. Байкальская, 29;- ул. Владивостокская;- ул. Владимирская, 44;- ул. В. Музыки;- ул. Кибальчича, 77;- ул. Краснодарская;- ул. Липецкая;- ул. Майская, 18, 21;- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97; 124;- ул. Опытная, 6-21;- ул. Пензенская;- ул. Привокзальная, 42;- ул. Пришкольная;- ул. Речная, 20;- ул. Санаторная 5, 19а, 20;- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;- ул. Уступная, 2, 26;- ул. Фруктовая, д. 3;- ул. Южная;- с. Казинка;- пос. Новая жизнь;По пятницам заторы в Липецке особенно злые. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.Гулянья в парках и общественных пространствах Липецка запланированы уже на сегодняшний вечер. Подробнее в графике от мэрии Липецка.В 20:00 на большом экране, установленном на Городище, всем желающим покажут фильм «Ирония судьба. Продолжение». Россия, 2007. Комедия. Режиссёр Тимур Бекмамбетов (6+).В Липецке уже вовсю отмечают завтрашний День физкультурника. В 17:00 на площади перед дворцом спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) состоится двухчасовой спортивный праздник «День липецкого спорта»А ещё один праздник в честь Дня физкультурника начнётся в 18:00 перед дворцом культуры «Рудничный» (ул. Ударников, 13). Там порадуют показательными выступлениями спортсменов и концертомВ Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) поговорят о воспитании. В 17:00 педагог и путешественник Алексей Бугаков прочитает лекцию «Как помочь подростку стать самостоятельным»Очередная работа талантливейшего липецкого режиссёра Ивана Карпова. Спектакль по известным сюжетам с романовскими игрушками. Кроме того, состоится и мастер-класс по росписи. Глиняных игрушек.Участие – донат, все собранные деньги пойдут на лечение больного ребёнка Ромы Щетинина.74% липецких работодателей рассматривают бакалавров наравне с претендентами, имеющими квалификацию специалиста/магистра. Проще говоря – не видят разницу между различными видами высшего образования, выяснили в SuperJob.Лишь в каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем образовании. 7% рекрутеров рассматривают соискателей-бакалавров наравне с выпускниками колледжей.С 1996 года высшее образование в России перешло на Болонскую систему, вузы начали выпускать бакалавров и магистров. 48% липчан — за то, чтобы при трудоустройстве приравнять бакалавров к магистрам и специалистам, 19% считают, что бакалавриат — это незаконченное высшее. 8% высказались, что при найме на работу следует рассматривать бакалавров наравне с выпускниками колледжей.