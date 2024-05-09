Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
сегодня, 07:00
Представляем главные события пятницы.
Температура воздуха в Липецке понизится до 23-25 градусов. Зато день пройдёт без существенных осадков.
С 9:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду жителям частного сектора на улицах Ватутина, Докучева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевсого, Матросова, Панфалова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, в переулках Лесном 1-м. лесном -2., Линейном. Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, Украинской, Целинной, Цимлянской.
С 10:00 расстанутся с удобствами жители:
- ул. Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21, 22;- ул. Циолковского, 24, 24/1.
Отключение света
С 9:00 до 16:00 обесточат:
- ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;- ул. Байкальская, 29;
- ул. Владивостокская;
- ул. Владимирская, 44;
- ул. В. Музыки;
- ул. Кибальчича, 77;
- ул. Краснодарская;
- ул. Липецкая;
- ул. Майская, 18, 21;
- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97; 124;
- ул. Опытная, 6-21;
- ул. Пензенская;
- ул. Привокзальная, 42;
- ул. Пришкольная;
- ул. Речная, 20;
- ул. Санаторная 5, 19а, 20;
- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
- ул. Уступная, 2, 26;
- ул. Фруктовая, д. 3;
- ул. Южная;
- с. Казинка;
- пос. Новая жизнь;
- Садоводчество «Березка», 533.
По пятницам заторы в Липецке особенно злые. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.
Выходные начинаются сегодня
Гулянья в парках и общественных пространствах Липецка запланированы уже на сегодняшний вечер. Подробнее в графике от мэрии Липецка.
«Ирония судьбы»
В 20:00 на большом экране, установленном на Городище, всем желающим покажут фильм «Ирония судьба. Продолжение». Россия, 2007. Комедия. Режиссёр Тимур Бекмамбетов (6+).
С того Нового года, когда Женя Лукашин встретил свою Надю, прошло тридцать лет. Время не пощадило их отношений — они расстались, она вернулась в Ленинград. Старые друзья продолжают каждый год ходить в баню, но теперь к ним присоединился Костя — сын Жени Лукашина от нового брака, тоже, впрочем, неудачного. И вот Павел и Александр, ставшие уже дядей Пашей и дядей Сашей, подговаривают Костю совершить для отца новогоднее чудо и отправиться... в Петербург.
В ролях: Константин Хабенский, Сергей Безруков, Лиза Боярская, Андрей Мягков, Барбара Брыльска.
Спортивный праздник
В Липецке уже вовсю отмечают завтрашний День физкультурника. В 17:00 на площади перед дворцом спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) состоится двухчасовой спортивный праздник «День липецкого спорта» (6+).
В программе презентация спортивных школ и секций города Липецка, мастер-классы по видам спорта и другое.
Книжная радуга
Для публики читающей в 11:00 на бульваре Неделина пройдёт «Книжная радуга открытий» (12+). Организует мероприятие Липецкая областная универсальная научная библиотека. Программа ниже.
В Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) поговорят о воспитании. В 17:00 педагог и путешественник Алексей Бугаков прочитает лекцию «Как помочь подростку стать самостоятельным» (18+).
Алексей Бугаков, фото vk.com/avb1979
А культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 17:33 представит спектакль «Глиняные сказки» (6+).
Иван Карпов, фото vk.com/ivankarpovtheatre
Очередная работа талантливейшего липецкого режиссёра Ивана Карпова. Спектакль по известным сюжетам с романовскими игрушками. Кроме того, состоится и мастер-класс по росписи. Глиняных игрушек.
Участие – донат, все собранные деньги пойдут на лечение больного ребёнка Ромы Щетинина.
Образование
74% липецких работодателей рассматривают бакалавров наравне с претендентами, имеющими квалификацию специалиста/магистра. Проще говоря – не видят разницу между различными видами высшего образования, выяснили в SuperJob.
Лишь в каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем образовании. 7% рекрутеров рассматривают соискателей-бакалавров наравне с выпускниками колледжей.
Дорогие липчане! На дворе ещё лето, впереди два выходных. Однако полностью отрешаться от безумного мира в наши дни неразумно. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
