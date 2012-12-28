Сегодня в Липецке: развенчиваем миф, что женщины гораздо дольше собираются на работу и прощай, горячая вода
У спящего на скамейке пенсионера украли велосипед и телефон
Кража раскрыта.
«По данным следствия, 38-летний липчанин воспользовался тем, что пенсионер уснул на скамейке. Похищенное он сдал в ломбард: вещи уже изъяты полицейскими», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража».
