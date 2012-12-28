У спящего на скамейке пенсионера украли велосипед и телефон

Кража раскрыта.

В Липецке раскрыта кража велосипеда и телефона у уснувшего на скамейке 74-летнего мужчины. Преступление было совершено вечером 19 июля у дома №11 по проспекту Победы. Ущерб превысил 13 тысяч рублей.«По данным следствия, 38-летний липчанин воспользовался тем, что пенсионер уснул на скамейке. Похищенное он сдал в ломбард: вещи уже изъяты полицейскими», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража».