«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
На берегу привокзального пруда нашли удочку погибшего мужчины
Происшествия
Охранник ударил коллегу головой так, что тот умер
Происшествия
Тело мужчины нашли в привокзальном пруду
Происшествия
7 августа в новых микрорайонах Липецка отключат горячую воду
Общество
Женщина упала на кучу щебня и досок: у неё выпал хрусталик глаза
Здоровье
Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область
Погода в Липецке
В школах считают сов, а в детских садах учатся программированию
Общество
Мошенники позвонили студенту «из бухгалтерии учебного заведения»
Происшествия
16-летний подросток и двое детей пострадали на дорогах области
Происшествия
Тело мужчины нашли в привокзальном пруду
Происшествия
Сегодня в Липецке: развенчиваем миф, что женщины гораздо дольше собираются на работу и прощай, горячая вода
Общество
В четырех районах Липецка отключат холодную воду
Общество
На берегу привокзального пруда нашли удочку погибшего мужчины
Происшествия
У спящего на скамейке пенсионера украли велосипед и телефон
Происшествия
16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля
Происшествия
36-летний усманец вырастил на приусадебном участке 23 куста конопли
Происшествия
Липецкая вечЁрка: улетевший мотоциклист, драка из-за женщины и дорожные знаки с запретом электросамокатов
Общество
Установлена личность погибшего в пруду рыбака
Происшествия
Жилой дом горел в Лебедяни
Происшествия
У спящего на скамейке пенсионера украли велосипед и телефон

Кража раскрыта.

В Липецке раскрыта кража велосипеда и телефона у уснувшего на скамейке 74-летнего мужчины. Преступление было совершено вечером 19 июля у дома №11 по проспекту Победы. Ущерб превысил 13 тысяч рублей.

«По данным следствия, 38-летний липчанин воспользовался тем, что пенсионер уснул на скамейке. Похищенное он сдал в ломбард: вещи уже изъяты полицейскими», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража».
Иван да Марья
9 минут назад
Народ сколько бы этому балвану небыло лет, но это воспитание такое или его отсутствие ... Бывало всякое в моей жизни, но такие мысли даже в голову не приходили никогда)))
Ответить
Липчанин
10 минут назад
Таких называют ворами? Типа авторитет на зоне)
Ответить
Мистер очевидность
12 минут назад
Ниже этому пустоголовому уже некуда отпускаться...
Ответить
Точно
5 минут назад
Заснуть на скамейке... Пустоголовый ещё тот.
Ответить
