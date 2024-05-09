Сегодня в Липецке: развенчиваем миф, что женщины гораздо дольше собираются на работу и прощай, горячая вода

Липчан ждут гулянья в сквере Белана, кино под открытым небом и премьеры.

Температура в четверг будет вполне комфортном – 25-27 градусов, но идиллию могут испортить кратковременные дожди и грозы.















В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольский, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м. Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.















График отключений можно найти здесь.









Отключение света



С 09:00 до 17:00 обесточат:





- Садоводчество «Металлург-6».























Праздник в сквере на Белана





Праздник для детей и взрослых состоится сегодня в сквере имени Героя России Эдуарда Белана (0+).













Кино под открытым небом





На площади перед ДК «Рубничный» (ул. Ударников, 13) в 17:00 устроят открытый кинопоказ. Смотреть будем фильм «Мой дикий друг». Россия, 2024.Семейный, приключения. Режиссёр Анна Курбатова (6+)

Семиклассник Саша Меньшиков заканчивает учебный год в новой школе и живёт со своей тётей Ниной в маленьком городке. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе. Однажды в лесу Саша находит маленького лисёнка, попавшего в капкан. Узнав, что за лисёнком охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса и начинает выхаживать. С этого начинается трогательная история дружбы.











Липецкая областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) в 16:00 приглашает юных читателей на литературно-игровую программу «Липовые истории» (6+).













Фото vk.com/childbook_lipetsk





Чёлка у пони





Библиотечно-информационный центр «Социальный» (ул. Липовская, 2а) приглашает в 17:00 на мастер-класс по лепке из глины «У пони длинная чёлка» (12+).















Фото vk.com/socialnaya_biblioteka





Время на сборы





32% липчан тратят на утренние сборы на работу от 30 минут до часа, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.





Но это не рекорд: у 38% подготовка к выходу из дома занимает от 1 до 1,5 часов. Более полутора часов необходимо 14% респондентов. Привычка быстро собираться на работу – от 10 минут до получаса присуща лишь 16%.















Женщины тратят больше времени, но опрос показал, что не намного. Мужчинам в среднем на утренние сборы требуется 59 минут, женщинам – 1 час 12 минут. У дам бальзаковского возраста (45 лет и выше) показатель чуть выше – 1 час 16 минут.

«Как вы яхту назовёте…»



3 из 10 липецких автовладельцев придумывают клички своим машинам, выяснили в SuperJob.













По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Знакомим вас с главными новинками этой недели.



«Голый пистолет». США, 2025. Комедия. Режиссёр Акава Шаффер (18+).

Продолжение культовой комедии 1980-х. Знаменитый Фрэнк Дребин возвращается, правда – не он сам, а его сын. Которого играет Лиам Нисон. Только Дребин-младший обладает особым набором навыков, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир.



В ролях: Лиам Нисон, Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузен.









«Атель-матель». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Илья Багатурия (16+).





«Плохие парни-2». США, Япония, 2025. Мультфильм. Пьер Перифел (12+).





С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 9 микрн.,1,2,3,7,8,11,12,14,14б,22/1;- ул. Фабрициуса, 1,4,5,21.С 10:00 до конца ремонта проведут без удобств:- ул. Дубовая, 3/2, 13а, 50, 180;- ул. Катукова, 6,4,8,10;- ул. Моршанская, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22;- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;- ул. Саратовская, вл.3, вл. 3/4;- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15;- пр-т. Победы, 126,128, 130,132.Сегодня на новых микрорайонах начинается второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей «Юго-Западной» котельной. Это означает, что без горячей воды останутся новые микрорайоны – на две недели, до 20 августа.И как только в Древнем Риме ещё пару тысяч лет назад обходились без отключений горячей воды? А другие страны как без этого живут?- ул. XX Партсъезда;- ул. Красная;- ул. Маяковского;- ул. Салтыкова-Щедрина, 154б;В селе Ссёлки такая же участь ждёт:- ул. Вешенская, 1;- ул. Сокольская.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.С 16:00 в течение четырёх часов вас ждёт развлекательная программа с ведущим; мастер-классы на любой вкус; анимации и весёлые ростовые куклы.А также призы, подарки и хорошее настроение!Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев.В честь дня малой родины, который отмечают каждую вторую субботу августа. Лаборатория детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай» посвятит занятие символу нашего края — липе.Самые распространённые: «Ладушка», «Жигуленок», «Енотик» (Nissan Note), «Жук», «Джага», «Джеточка», «Каюшка», «Акцентик». Каждый двадцатый ассоциирует свою машину с каким-либо животным: бегемотиком, волком, бизоном, кабаном, коньком и проч. 5% традиционно кличут свой автомобиль ласточкой. Еще по 4% — женскими или мужскими именами. 2% используют клички животных: Дружок, Кеша, Мурзик, Жужа, Рекс и т.д.Сбежавшее из Москвы семейство запускает в Дагестане модный эко-отель. Летняя комедия с кавказским колоритомЯн Цапник, Алан Биджоев, Анастасия Панина. Станислав Костюшкин.Группа исправившихся авантюристов вынуждена взяться за новое дело. Сиквел хитового мультика 2022 года.