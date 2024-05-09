Сегодня в Липецке: развенчиваем миф, что женщины гораздо дольше собираются на работу и прощай, горячая вода
сегодня, 07:00
Липчан ждут гулянья в сквере Белана, кино под открытым небом и премьеры.
Температура в четверг будет вполне комфортном – 25-27 градусов, но идиллию могут испортить кратковременные дожди и грозы.
С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 9 микрн.,1,2,3,7,8,11,12,14,14б,22/1;
- ул. Фабрициуса, 1,4,5,21.
В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольский, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м. Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.
- ул. Дубовая, 3/2, 13а, 50, 180;
- ул. Катукова, 6,4,8,10;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Саратовская, вл.3, вл. 3/4;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15;
- пр-т. Победы, 126,128, 130,132.
Горячая вода всё
Сегодня на новых микрорайонах начинается второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей «Юго-Западной» котельной. Это означает, что без горячей воды останутся новые микрорайоны – на две недели, до 20 августа.
График отключений можно найти здесь.
И как только в Древнем Риме ещё пару тысяч лет назад обходились без отключений горячей воды? А другие страны как без этого живут?
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Красная;
- ул. Маяковского;
- ул. Салтыкова-Щедрина, 154б;
- Садоводчество «Металлург-6».
- ул. Вешенская, 1;
- ул. Сокольская.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Праздник в сквере на Белана
Праздник для детей и взрослых состоится сегодня в сквере имени Героя России Эдуарда Белана (0+).
Кино под открытым небом
На площади перед ДК «Рубничный» (ул. Ударников, 13) в 17:00 устроят открытый кинопоказ. Смотреть будем фильм «Мой дикий друг». Россия, 2024.Семейный, приключения. Режиссёр Анна Курбатова (6+)
Семиклассник Саша Меньшиков заканчивает учебный год в новой школе и живёт со своей тётей Ниной в маленьком городке. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе. Однажды в лесу Саша находит маленького лисёнка, попавшего в капкан. Узнав, что за лисёнком охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса и начинает выхаживать. С этого начинается трогательная история дружбы.
Липовые истории
Липецкая областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) в 16:00 приглашает юных читателей на литературно-игровую программу «Липовые истории» (6+).
Фото vk.com/childbook_lipetsk
Чёлка у пони
Библиотечно-информационный центр «Социальный» (ул. Липовская, 2а) приглашает в 17:00 на мастер-класс по лепке из глины «У пони длинная чёлка» (12+).
Фото vk.com/socialnaya_biblioteka
Время на сборы
32% липчан тратят на утренние сборы на работу от 30 минут до часа, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.
Но это не рекорд: у 38% подготовка к выходу из дома занимает от 1 до 1,5 часов. Более полутора часов необходимо 14% респондентов. Привычка быстро собираться на работу – от 10 минут до получаса присуща лишь 16%.
Женщины тратят больше времени, но опрос показал, что не намного. Мужчинам в среднем на утренние сборы требуется 59 минут, женщинам – 1 час 12 минут. У дам бальзаковского возраста (45 лет и выше) показатель чуть выше – 1 час 16 минут.
«Как вы яхту назовёте…»
3 из 10 липецких автовладельцев придумывают клички своим машинам, выяснили в SuperJob.
Кинопремьеры
По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Знакомим вас с главными новинками этой недели.
«Голый пистолет». США, 2025. Комедия. Режиссёр Акава Шаффер (18+).
Продолжение культовой комедии 1980-х. Знаменитый Фрэнк Дребин возвращается, правда – не он сам, а его сын. Которого играет Лиам Нисон. Только Дребин-младший обладает особым набором навыков, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир.
В ролях: Лиам Нисон, Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузен.
«Атель-матель». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Илья Багатурия (16+).
Сбежавшее из Москвы семейство запускает в Дагестане модный эко-отель. Летняя комедия с кавказским колоритом
В ролях: Ян Цапник, Алан Биджоев, Анастасия Панина. Станислав Костюшкин.
«Плохие парни-2». США, Япония, 2025. Мультфильм. Пьер Перифел (12+).
