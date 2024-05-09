Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
На берегу привокзального пруда нашли удочку погибшего мужчины
Происшествия
Охранник ударил коллегу головой так, что тот умер
Происшествия
Жестокое избиение в подъезде: мужчина вступился за сожительницу
Происшествия
15-летний водитель мопеда попал в ДТП: тяжёлые травмы получила его пассажирка
Происшествия
Тело мужчины нашли в привокзальном пруду
Происшествия
7 августа в новых микрорайонах Липецка отключат горячую воду
Общество
Женщина упала на кучу щебня и досок: у неё выпал хрусталик глаза
Здоровье
Мотоциклист улетел с дороги
Происшествия
Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область
Погода в Липецке
Читать все
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область
Погода в Липецке
Тело мужчины нашли в привокзальном пруду
Происшествия
Охранник ударил коллегу головой так, что тот умер
Происшествия
7 августа в новых микрорайонах Липецка отключат горячую воду
Общество
В четырех районах Липецка отключат холодную воду
Общество
На берегу привокзального пруда нашли удочку погибшего мужчины
Происшествия
Сегодня в Липецке: развенчиваем миф, что женщины гораздо дольше собираются на работу и прощай, горячая вода
Общество
Липецкая вечЁрка: улетевший мотоциклист, драка из-за женщины и дорожные знаки с запретом электросамокатов
Общество
Более 90 млн рублей за капремонт вернули жители Липецкой области с начала года
Общество
Читать все
Общество
481
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: развенчиваем миф, что женщины гораздо дольше собираются на работу и прощай, горячая вода

Липчан ждут гулянья в сквере Белана, кино под открытым небом и премьеры.

Дожди с грозами вернутся

Температура в четверг будет вполне комфортном – 25-27 градусов, но идиллию могут испортить кратковременные дожди и грозы.

IMGP772412.jpg

Отключение воды

С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 9 микрн.,1,2,3,7,8,11,12,14,14б,22/1;
- ул. Фабрициуса, 1,4,5,21.

В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольский, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м. Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.

photo_2024-07-13_05-54-49.jpg

С 10:00 до конца ремонта проведут без удобств:

- ул. Дубовая, 3/2, 13а, 50, 180;
- ул. Катукова, 6,4,8,10;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Саратовская, вл.3, вл. 3/4;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15;
- пр-т. Победы, 126,128, 130,132.

Горячая вода всё

Сегодня на новых микрорайонах начинается второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей «Юго-Западной» котельной. Это означает, что без горячей воды останутся новые микрорайоны – на две недели, до 20 августа.

График отключений можно найти здесь.

Изображение WhatsApp 2024-05-09 в 15.26.11_eb051da7.jpg

И как только в Древнем Риме ещё пару тысяч лет назад обходились без отключений горячей воды? А другие страны как без этого живут?

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. XX Партсъезда;
- ул. Красная;
- ул. Маяковского;
- ул. Салтыкова-Щедрина, 154б;
- Садоводчество «Металлург-6».

DSC0008412_2.jpg

В селе Ссёлки такая же участь ждёт:

- ул. Вешенская, 1;
- ул. Сокольская.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Праздник в сквере на Белана

Праздник для детей и взрослых состоится сегодня в сквере имени Героя России Эдуарда Белана (0+).

k24u08z276hurx6ougc801avt93t0mbc.JPG

С 16:00 в течение четырёх часов вас ждёт развлекательная программа с ведущим; мастер-классы на любой вкус; анимации и весёлые ростовые куклы.А также призы, подарки и хорошее настроение!

Кино под открытым небом

На площади перед ДК «Рубничный» (ул. Ударников, 13) в 17:00 устроят открытый кинопоказ. Смотреть будем фильм «Мой дикий друг». Россия, 2024.Семейный, приключения. Режиссёр Анна Курбатова (6+)

Семиклассник Саша Меньшиков заканчивает учебный год в новой школе и живёт со своей тётей Ниной в маленьком городке. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе. Однажды в лесу Саша находит маленького лисёнка, попавшего в капкан. Узнав, что за лисёнком охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса и начинает выхаживать. С этого начинается трогательная история дружбы.


В ролях: Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев.

Липовые истории

Липецкая областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) в 16:00 приглашает юных читателей на литературно-игровую программу «Липовые истории» (6+).

7rb18l589PZm-vuyQbPLr0L51c1KCCg1G7M8tDoVQ_eweeNN1wRKmiZHxYkniKoyQ5a_pSTdgblh0aF4ahodX973.jpg

Фото vk.com/childbook_lipetsk

В честь дня малой родины, который отмечают каждую вторую субботу августа. Лаборатория детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай» посвятит занятие символу нашего края — липе.

Чёлка у пони

Библиотечно-информационный центр «Социальный» (ул. Липовская, 2а) приглашает в 17:00 на мастер-класс по лепке из глины «У пони длинная чёлка» (12+).


QnouDSdYwQE7enKzHQU47VA-dJsUz97WcWSl3daiwraMYnCvaP7Zspp8wM2rMkxrWO1kQyynLCa5ktpREQ-RlsJX.jpg

Фото vk.com/socialnaya_biblioteka

Время на сборы

32% липчан тратят на утренние сборы на работу от 30 минут до часа, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

Но это не рекорд: у 38% подготовка к выходу из дома занимает от 1 до 1,5 часов. Более полутора часов необходимо 14% респондентов. Привычка быстро собираться на работу – от 10 минут до получаса присуща лишь 16%.

_A10710812.jpg

Женщины тратят больше времени, но опрос показал, что не намного. Мужчинам в среднем на утренние сборы требуется 59 минут, женщинам – 1 час 12 минут. У дам бальзаковского возраста (45 лет и выше) показатель чуть выше – 1 час 16 минут.

«Как вы яхту назовёте…»

3 из 10 липецких автовладельцев придумывают клички своим машинам, выяснили в SuperJob.

_DSC01321.jpg

Самые распространённые: «Ладушка», «Жигуленок», «Енотик» (Nissan Note), «Жук», «Джага», «Джеточка», «Каюшка», «Акцентик». Каждый двадцатый ассоциирует свою машину с каким-либо животным: бегемотиком, волком, бизоном, кабаном, коньком и проч. 5% традиционно кличут свой автомобиль ласточкой. Еще по 4% — женскими или мужскими именами. 2% используют клички животных: Дружок, Кеша, Мурзик, Жужа, Рекс и т.д.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Знакомим вас с главными новинками этой недели.

«Голый пистолет». США, 2025. Комедия. Режиссёр Акава Шаффер (18+).

Продолжение культовой комедии 1980-х. Знаменитый Фрэнк Дребин возвращается, правда – не он сам, а его сын. Которого играет Лиам Нисон. Только Дребин-младший обладает особым набором навыков, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир.

В ролях: Лиам Нисон, Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузен.


«Атель-матель». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Илья Багатурия (16+).

Сбежавшее из Москвы семейство запускает в Дагестане модный эко-отель. Летняя комедия с кавказским колоритом

В ролях: Ян Цапник, Алан Биджоев, Анастасия Панина. Станислав Костюшкин.


«Плохие парни-2». США, Япония, 2025. Мультфильм. Пьер Перифел (12+).

Группа исправившихся авантюристов вынуждена взяться за новое дело. Сиквел хитового мультика 2022 года.


Дорогие липчане! Новости идут в режиме нон-стоп. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
1
0
1
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
где
35 минут назад
опять все поотключали, где интернет
Ответить
где
40 минут назад
опять все поотключали, где интернет
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить