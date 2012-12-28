Жители Липецкой области внесли в программу долгосрочных сбережений более 1,4 миллиарда рублей

В этом году жители Липецкой области заключили с негосударственными пенсионными фондами более 20,5 тысячи договоров долгосрочных сбережений.

В первом полугодии жители Липецкой области заключили с негосударственными пенсионными фондами более 20,5 тысячи договоров долгосрочных сбережений, а общая сумма взносов по оформленным с начала года договорам составила 540 миллионов рублей. Всего с момента старта программы липчане внесли уже более 1,4 миллиарда рублей. Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Программа долгосрочных сбережений заработала в России в 2024 году. А с 1 октября этого года заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и стать участником программы долгосрочных сбережений можно будет через портал Госуслуг.Программа позволяет получить дополнительный доход к пенсии. В её рамках предусмотрено софинансирование государством до 36 тысяч рублей в год за первые 10 лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год.Размещенные на счете средства наследуются в полном объеме. Также вложения застрахованы государством в пределах 2,8 миллиона рублей. Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или по достижении определенного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также средства можно получить досрочно в особых жизненных ситуациях.