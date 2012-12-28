Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Жители Липецкой области внесли в программу долгосрочных сбережений более 1,4 миллиарда рублей
Экономика
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27 минут назад
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Жители Липецкой области внесли в программу долгосрочных сбережений более 1,4 миллиарда рублей
В этом году жители Липецкой области заключили с негосударственными пенсионными фондами более 20,5 тысячи договоров долгосрочных сбережений.
Программа долгосрочных сбережений заработала в России в 2024 году. А с 1 октября этого года заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и стать участником программы долгосрочных сбережений можно будет через портал Госуслуг.
Программа позволяет получить дополнительный доход к пенсии. В её рамках предусмотрено софинансирование государством до 36 тысяч рублей в год за первые 10 лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год.
Размещенные на счете средства наследуются в полном объеме. Также вложения застрахованы государством в пределах 2,8 миллиона рублей. Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или по достижении определенного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также средства можно получить досрочно в особых жизненных ситуациях.
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