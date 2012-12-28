Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У поворота на Казинку лежит перевёрнутый автомобиль
Общество
75-летний водитель на «Таврии» сбил женщину на пешеходном переходе
Общество
Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Общество
Южный циклон принесет в Липецкую область дожди и град
Погода в Липецке
В Ельце и нескольких районах уже красный уровень
Происшествия
В Военном городке и Матырском отключат холодную воду
Общество
В Липецке дешевеют бананы
Общество
В Липецкой области желтый уровень опасности БПЛА
Происшествия
Один из мостов трассе «Липецк — Чаплыгин» закроют до следующего года
Общество
«УАЗ Патриот» сгорел в Чаплыгинском районе
Происшествия
Читать все
Южный циклон принесет в Липецкую область дожди и град
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Общество
В Ельце и нескольких районах уже красный уровень
Происшествия
Жители Липецкой области внесли в программу долгосрочных сбережений более 1,4 миллиарда рублей
Экономика
Один из мостов трассе «Липецк — Чаплыгин» закроют до следующего года
Общество
У 48-летнего липчанина нашли 10 свёртков с наркотиками
Происшествия
Уже 5085 человек пострадали от укусов клещей
Здоровье
В Липецкой области желтый уровень опасности БПЛА
Происшествия
«УАЗ Патриот» сгорел в Чаплыгинском районе
Происшествия
Воздушная тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
Читать все
Экономика
90
27 минут назад
2

Жители Липецкой области внесли в программу долгосрочных сбережений более 1,4 миллиарда рублей

В этом году жители Липецкой области заключили с негосударственными пенсионными фондами более 20,5 тысячи договоров долгосрочных сбережений.

В первом полугодии жители Липецкой области заключили с негосударственными пенсионными фондами более 20,5 тысячи договоров долгосрочных сбережений, а общая сумма взносов по оформленным с начала года договорам составила 540 миллионов рублей. Всего с момента старта программы липчане внесли уже более 1,4 миллиарда рублей. Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

Программа долгосрочных сбережений заработала в России в 2024 году. А с 1 октября этого года заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и стать участником программы долгосрочных сбережений можно будет через портал Госуслуг.

Программа позволяет получить дополнительный доход к пенсии. В её рамках предусмотрено софинансирование государством до 36 тысяч рублей в год за первые 10 лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год.

Размещенные на счете средства наследуются в полном объеме. Также вложения застрахованы государством в пределах 2,8 миллиона рублей. Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или по достижении определенного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также средства можно получить досрочно в особых жизненных ситуациях.
деньги
финансы
0
0
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А кто
14 минут назад
сколько внес, не подскажите?
Ответить
Житель
16 минут назад
99% не поняли что они сделали
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить