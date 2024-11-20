Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе

Изменения в маршрутах автобусов, жара, новая выставка, лешие и кикиморы.

В Липецке жарко – 28-30 градусов, но в течение дня пекло немного остудит небольшой дождик.















Первыми в жару с 9:00 до конца ремонта останутся без холодной воды жители частного сектора на улицах: Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Линейного, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го.















- пр-т Победы, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 101, 103.















Если коротко – городские автобусы не смогут заезжать на старую сокольскую автостанцию. Так, автобус № 347 будет двигаться до остановки «Улица Баумана», не заворачивая на станцию. Маршрут №315 в прямом и обратном направлениях пройдёт по схеме: … – пл. Заводская – ул. Ушинского – ул. 40 лет Октября – далее по маршруту.















На ней представят коллекцию Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Выставка даст возможность узнать о традициях предков, увидеть узорные ткани XVIII – начала XX вв. На ней расскажут, что, например, старинные платки служили не просто украшением, а подчёркивали статус женщины: к примеру: есть ли у ней муж или девушка на выданье?















В библиотечно-информационном центре «Левобережном» (пр-т Мира, 5) в 14:00 состоится мастер-класс по выжиганию из дерева (6+), а в 15:30 – по рисунку гуашью (6+).









Увлекательное мероприятие сегодня подготовили в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40). В 16:00 начнётся семейный квиз «Кикиморы VS Леших. ЛЕСОлетняя битва» (6+).













Фото vk.com/childbook_lipetsk

13% опрошенных расстраиваются из-за отношения к ним начальства, 9% - из-за непрофессионализма команды. 6% нервирует низкая зарплата, по 5% — некомпетентность начальства и поведение клиентов, 4% - нечетко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на работе.















С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют воду:- 9 мкр, 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 15, 17, 19, 20, 20в, 21, 21а, 22;- ул. Космонавтов, 100, 102, 104, 106, 108, 110а;- ул. Крайняя, стр. 6;- ул. Московская, 43, 45, 47, 49/1, 51, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59, 61в, 61д, 67, 71;- ул. Советская, 68;- ул. Студеновская, 35, 37, 39а, 39б, 39, 41, 43, 45.В частном секторе в это время расстанутся с комфортом жители улиц 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Днепровской, Донецкой, Западной, Загородной, Луговой, Макаренко, Пестеля, Рылеева, Товарищеской, Фабрициуса, Чернозёмной.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. 3-е Сентября, 5, 18, 20, 26;- ул. Волгоградская, 18б, 24, 31, 42;- ул. Воронежская 1-я;- ул. Воронежская 2-я;- ул. Гвардейская;- ул. Донская, 27;- ул. Индустриальная;- ул. Красина, 1, 2, 3, 4, 16;- ул. Лазо, 7;- ул. Ленинградская;- ул. Песчаная;- ул.Седова, 1, 2, 3, 9, 24, ;- ул. Станиславского, 1, 2, 4, 6, 8;- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100;- ул.Чехова,Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Сегодня в районе Сокола начинается ремонт сетей на улице Пожарского, из-за которого целую неделю автобусы будут ходить по временному маршруту.До автостанции продолжат ездить пригородные автобусы №№39, 39а, 43, 44, 64.Новая выставка откроется в 14:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) под названием «Платки, шали и яркий хоровод»Выставка продлится до 30 августа, будет работать ежедневно, кроме понедельника и вторника. Вход на открытие бесплатный.А в БИЦ «Социальном» (ул. Липовская, 2а) в 17:00 начнут урок по росписи гипсовой фигурки и скетчингуКапитанами команд должны быть лети 6-10 лет. Участникам придется выполнить увлекательные задания, посвящённые двум героям: сложному и неоднозначному Лешему и не менее противоречивой Кикиморе. При этом выбор между духом лесной чащи и обитательницы болот организаторы называют выбором между добром и злом. Что ж – желаем успеха всем командам.Главным источником стресса на работе 15% опрошенных SuperJob липчан назвали поведение коллег. В сослуживцах раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость. Самое любопытное, что эти качества отмечают многие, но лишь – в окружающих.Мужчины чаще испытывают стресс из-за причуд начальства, недостаточной оплаты труда, выплат с задержками и большой нагрузки, тогда как женщины острее реагируют на поведение коллег, руководства и клиентов.