Курьера мошенников с 1,6 млн рублей сбережений пенсионеров задержали в Липецкой области
Общество
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46 минут назад
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В лесах Липецкой области введен третий класс пожарной опасности
Это связано с установившейся жаркой погодой.
Также действует особый противопожарный режим, в период которого категорический запрещено разводить открытый огонь и разжигать костры, сжигать мусор, траву и листву.
О задымлениях и возгораниях просят сообщать по бесплатному номеру лесной охраны: 8-800-100-94-00.
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