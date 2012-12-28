Это связано с установившейся жаркой погодой.

В лесах Липецкой области введен третий класс пожарной опасности. Как сообщает Лесопожарный центр, это связано с установившейся жаркой погодой с температурой воздуха до +28 градусов.Также действует особый противопожарный режим, в период которого категорический запрещено разводить открытый огонь и разжигать костры, сжигать мусор, траву и листву.О задымлениях и возгораниях просят сообщать по бесплатному номеру лесной охраны: 8-800-100-94-00.