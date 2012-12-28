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40 минут назад
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Жителей Подмосковья обвиняют в организации наркосети в Липецке

Следствие завершило расследование многоэпизодного дела о сбыте наркотиков через интернет и тайники-закладки.

В Липецке перед судом предстанут 48-летний житель Московской области и его 35-летняя сообщница, обвиняемые в организации преступной схемы по распространению наркотиков. Фигурантам вменяют пять эпизодов незаконного сбыта и два покушения, а мужчине дополнительно — хранение запрещенных веществ.

Преступники действовали по отработанной схеме: мужчина оборудовал тайники с закладками, а его подельница фотографировала места хранения доз и отправляла информацию кураторам через мессенджер. В августе 2024 года их задержали сотрудники наркоконтроля при попытке разместить новую партию из 40 свертков с мефедроном.

При задержании у обвиняемого изъяли готовую к реализации дозу, а также предотвратили попытку выбросить еще 8 свертков. В ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружили 3 свертка с героином, которые, по его словам, предназначались для личного употребления. Всего изъято более 10 граммов запрещенных веществ.

Расследование, проведенное следователями ОП №6, установило все обстоятельства преступления. Обвинительное заключение  утверждено прокурором Октябрьского района Липецка, материалы дела направлены в суд.

За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Все время следствия фигуранты содержались под стражей.
наркосеть
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Комментарии (1)

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Александр Н.
14 минут назад
За распространение этой отравы пожизненно надо давать(жаль высшей меры нет), сколько жизней под откос.
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