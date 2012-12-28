Жители Сокола забили кладбищенский бункер картошкой, шинами и иным мусором

За его вывоз платят не жители, а МБУ «Ритуальные услуги».

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Сегодня в одном липецких пабликов появился видеоролик, на котором — забитый, с горой, восьмикубовый бункер для сбора мусора на улице Кочеткова рядом с оградой Сокольского кладбища. Автор ролика возмущается тем, что видит там автомобильные запчасти, шины, матрас, мешки с картошкой. «У людей вообще совести нет!»Мы обратились за комментариями в АО «ЭкоПром-Липецк». Региональный оператор сообщил, что этот бункер принадлежит МБУ «Ритуальные услуги». И что этот бункер вывозят по заявке муниципального ритуального агентства:— Как раз сегодня мы получили такую заявку. Мусор вывезем в ближайшее время.Таких бункеров у МБУ «Ритуальные услуги» несколько. Они предназначены для складирования мусора, который образуется в результате ухода за могилами. Однако в эти же бункеры повадились выкидывать всяких хлам те, кому не хочется оплачивать услуги регионального оператора. В бункер при Сокольском кладбище мусор возят машинами! По словам руководителей МБУ, с такими хамами организация борется как может. Во время рейдов со специалистами департамента развития территории мэрии иногда удается пресечь попытки использования бункеров не по назначению. Водителей машин, которые сбрасывают в таких местах мусор, штрафуют.В МБУ сетуют на бескультурье липчан, на желание выбросить мусор на халяву. Недавно, например, в бункере у Сокольского кладбища нашли четыре мешка с головами индеек! Жители улицы Кочеткова также возмущены таким хамством, ведь на Сокольском кладбище у многих похоронены родственники.