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Общество
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24 минуты назад
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Жители Сокола забили кладбищенский бункер картошкой, шинами и иным мусором
За его вывоз платят не жители, а МБУ «Ритуальные услуги».
Мы обратились за комментариями в АО «ЭкоПром-Липецк». Региональный оператор сообщил, что этот бункер принадлежит МБУ «Ритуальные услуги». И что этот бункер вывозят по заявке муниципального ритуального агентства:
— Как раз сегодня мы получили такую заявку. Мусор вывезем в ближайшее время.
Таких бункеров у МБУ «Ритуальные услуги» несколько. Они предназначены для складирования мусора, который образуется в результате ухода за могилами. Однако в эти же бункеры повадились выкидывать всяких хлам те, кому не хочется оплачивать услуги регионального оператора. В бункер при Сокольском кладбище мусор возят машинами! По словам руководителей МБУ, с такими хамами организация борется как может. Во время рейдов со специалистами департамента развития территории мэрии иногда удается пресечь попытки использования бункеров не по назначению. Водителей машин, которые сбрасывают в таких местах мусор, штрафуют.
В МБУ сетуют на бескультурье липчан, на желание выбросить мусор на халяву. Недавно, например, в бункере у Сокольского кладбища нашли четыре мешка с головами индеек! Жители улицы Кочеткова также возмущены таким хамством, ведь на Сокольском кладбище у многих похоронены родственники.
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