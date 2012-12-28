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сегодня, 15:59
65

«К нам инвалиды не ходят вообще. У нас — дорогой магазин!»

Бизнес не знает правил, предусматривающих оборудование торговых объектов кнопками для вызова инвалидами их сотрудников.

Сегодня сотрудники департамента развития территории липецкой мэрии вместе с участниками проекта «Мунконтроль48» во время очередного рейда проверяли наличие кнопок вызова для маломобильных граждан на магазинах, кафе и аптеках на улице Терешковой.

— Это — обязательное требование соблюдений хозяйствующими субъектами правил благоустройства. Нашей целью была проверка соблюдения предприниматели обязательных требований по обеспечению доступной среды кнопками вызова персонала и пандуса или кнопки вызова персонала. Все было как обычно. Где-то эти кнопки работали, где-то нет по разным причинам. Как бы то ни было, а предприниматели или администраторы сразу же старались устранить недочеты. А вот в кофейне «Мокко» людей с ограниченными возможностями в качестве клиентов, как выяснилось, вовсе не ждут, — сообщила GOROD48 заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина.

На видеоролике, который сотрудница мэрии прислала в редакцию, слышно, как представитель кофейни несколько раз повторила одну и ту же мысль: «К нам инвалиды не ходят вообще. У нас — дорогой магазин».

— Хочу напомнить всем предпринимателям о необходимости обеспечения доступа для маломобильных групп населения и создания безбарьерной среды во всех точках по предоставлению услуг и продаже товаров, — завершила свой рассказ Татьяна Инютина.
безбарьерная среда
инвалиды
благоустройство
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Комментарии (65)

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Сначала новые
Что
12 минут назад
Срочно проверку данного магазина, и всех арендаторов! Как так?
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Гражданин
56 минут назад
На месте этой женщины любой бы так ответил. У нас и парикмахерские есть разные. Кто получает мало идет на дешевые стрижки. В дорогих салонах обслуживаются и часто их посещают граждане с хорошим достатком. В гипермаркетах простые люди покупают самую дешевую еду. Пенсионеры с пенсиями до 20 т вообще не посещают Ц.рынок. С маленькими зарплатами даже молодые здоровые люди не пойдут в кафе и рестораны.
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Открою тайну
26 минут назад
Инвалидами бывают не только пенсионеры
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Очевидец
сегодня, 19:38
То есть инвалиды у нас априори нищие, а в Германии они на Мерседесах очень дорогих специально оборудованных ездят
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Антибиотик
сегодня, 19:04
Пусть завтра всё инвалиды города к этой даме разом придут
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Ну не знаю
сегодня, 18:56
У нас на районе у всех подъездов пандусы. А вот частники жлобятся
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Дима
сегодня, 18:46
Точно, от куда у инвалида деньги на кофе по 600, и пироженку по 300
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А ты
сегодня, 18:57
Чужие деньги не считай
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Алекс
сегодня, 18:43
Пусть эти девочки- проверяющие оставят свои контакты, я им расскажу где проверять права инвалидов. У нас инвалид из квартиры не может выехать на коляске, потому что для управляющей компании и администрации, установить пандус, это не подъёмные средства. Защищайте там права инвалидов и не морочьте бизнесу голову.
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Ваше имя
4 минуты назад
Поддерживаю. Бизнес почему-то всем вокруг по умолчанию должен, и администрации, и гражданам. Налоги, требования, проверки. А потом горожане удивляются, почему кружка кофе стоит 500 а не 50.
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Может
сегодня, 18:18
Обижаться и не надо, а вот штраф лепить надо обязательно
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Кайра
сегодня, 18:16
Учитывая, что инвалидеость в наше время только при смерти дают, да, по кофейням им действительно нет ни возможности, ни желания ходить...
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инвалид с детства
сегодня, 18:03
Это женщина своей правдой зацепила чью то гордость , но на нее обижаться не надо , ведь она права и она молодец, сказала как есть
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Animal planet.
сегодня, 18:39
Не всегда правда уместна и ее нужно говорить.
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