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Общество
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сегодня, 15:59
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«К нам инвалиды не ходят вообще. У нас — дорогой магазин!»
Бизнес не знает правил, предусматривающих оборудование торговых объектов кнопками для вызова инвалидами их сотрудников.
— Это — обязательное требование соблюдений хозяйствующими субъектами правил благоустройства. Нашей целью была проверка соблюдения предприниматели обязательных требований по обеспечению доступной среды кнопками вызова персонала и пандуса или кнопки вызова персонала. Все было как обычно. Где-то эти кнопки работали, где-то нет по разным причинам. Как бы то ни было, а предприниматели или администраторы сразу же старались устранить недочеты. А вот в кофейне «Мокко» людей с ограниченными возможностями в качестве клиентов, как выяснилось, вовсе не ждут, — сообщила GOROD48 заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина.
На видеоролике, который сотрудница мэрии прислала в редакцию, слышно, как представитель кофейни несколько раз повторила одну и ту же мысль: «К нам инвалиды не ходят вообще. У нас — дорогой магазин».
— Хочу напомнить всем предпринимателям о необходимости обеспечения доступа для маломобильных групп населения и создания безбарьерной среды во всех точках по предоставлению услуг и продаже товаров, — завершила свой рассказ Татьяна Инютина.
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