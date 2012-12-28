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В России
2 минуты назад
Бизнес задолжал 352 млрд по страховым взносам
На март 2025-го долги бизнеса по страховым взносам — отчислениям на пенсии и медобслуживание работников — достигли 352 млрд рублей. Это в два раза больше, чем год назад, следует из данных Счетной палаты, которые изучили «Известия».
«Похожая ситуация может быть и в сфере туризма, эта отрасль страдает из-за природных катастроф. Например, в Краснодарском крае и Крыму, где в конце 2024-го разлился мазут», — отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.
Наибольшие проблемы с уплатой страховых взносов обычно возникают у компаний на Северном Кавказе и Дальнем Востоке, отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
Долги по страховым взносам растут из-за ухудшения финансового положения бизнеса на фоне высоких ставок, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Другая причина — рост неформальной занятости и «серых» схем, когда часть зарплаты выдают в обход официальных механизмов, продолжил эксперт. При этом в целом на рынке труда оклады продолжают расти, а вместе с ними — и суммы страховых взносов, что создает дополнительную нагрузку для бизнеса.
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