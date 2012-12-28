Бизнес задолжал 352 млрд по страховым взносам

На март 2025-го долги бизнеса по страховым взносам — отчислениям на пенсии и медобслуживание работников — достигли 352 млрд рублей. Это в два раза больше, чем год назад, следует из данных Счетной палаты, которые изучили «Известия».





Основная часть недоимки скорее всего пришлась на сферы с высокой долей теневой занятости — строительство, торговлю, услуги, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.«Похожая ситуация может быть и в сфере туризма, эта отрасль страдает из-за природных катастроф. Например, в Краснодарском крае и Крыму, где в конце 2024-го разлился мазут», — отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.Наибольшие проблемы с уплатой страховых взносов обычно возникают у компаний на Северном Кавказе и Дальнем Востоке, отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.Долги по страховым взносам растут из-за ухудшения финансового положения бизнеса на фоне высоких ставок, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.Другая причина — рост неформальной занятости и «серых» схем, когда часть зарплаты выдают в обход официальных механизмов, продолжил эксперт. При этом в целом на рынке труда оклады продолжают расти, а вместе с ними — и суммы страховых взносов, что создает дополнительную нагрузку для бизнеса.