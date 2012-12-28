От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
Бизнес
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50 минут назад
Прогноз ВТБ: банки начнут снижение ставок по вкладам
Регулятор впервые почти за три года снизил ключевую ставку, а значит и доходность по средне- и долгосрочным вкладам после этого сигнала продолжит сокращаться.
Рынок сбережений
Несмотря на корректировки по ставкам, население продолжит аккумулировать средства на депозитах как наиболее надежном и понятном инструменте для сбережений. В перспективе эти средства могут быть направлены на крупные покупки или инвестиции. Но говорить о серьезном изменении «сберегательного» тренда пока преждевременно – ставки по вкладам остаются на привлекательном двузначном уровне и позволяют опережающими инфляцию темпами наращивать капитал. Отложенный спрос начнет активно реализоваться только в случае последовательного значительного снижения ключевой ставки - до уровней 14-15% годовых.
Рынок розничного кредитования
По оценке аналитиков банка, резкого снижения ставок по розничным кредитам не произойдет. Даже с ключевой ставкой 20% стоимость кредитов останется экстра-высокой и до начала полноценного «кредитного ренессанса» пока еще достаточно далеко.
ВТБ сейчас анализирует ситуацию по кредитным продуктам, окончательные решения будут объявлены позднее. Итоговые параметры будут определены с учётом риторики регулятора и действий конкурентов.
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