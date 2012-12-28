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1562
вчера, 16:55
24

Не просто уроки: ученикам липецкой гимназии дают и первую специальность

Депутат горсовета Михаил Русаков вручил удостоверения электромонтеров восьмиклассникам и девятиклассникам гимназии №69 имени Сергея Есенина и наградил победителей конкурса профмастерства.

В гимназии №69 сегодня наградили победителей школьного конкурса профмастерства — выпускников класса электромонтеров. Класс, созданный по инициативе депутата Липецкого городского Совета, руководителя Центра компетенций охраны труда и промышленной безопасности НЛМК Михаила Русакова, действует уже четыре года.

— Идея была такой: дать ребятам возможность выходить в большую жизнь уже с профессией, с навыками, которые пригодились бы им и в быту. Помогали в организации класса все: НЛМК, администрация города, фонд «Милосердие». Сначала в классе учились 10 человек, и вот спустя четыре года мы выпускаем уже 32 человека, — сказал Михаил Русаков.

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Михаил Русаков вручил выпускникам класса удостоверения электромонтеров второго разряда. А победителям внутришкольного конкурса профмастерства и тем, кто представлял гимназию на городских и даже федеральных конкурсах по профессионалитету, — специальные призы: сертификаты строительного супермаркета.

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Поделившие первое место во внутришкольном конкурсе Владислав Александров и Дмитрий Дружинин поднаторели не только в ремонте розеток, но и в электромонтаже. Как говорит их преподаватель Илья Наконечный: «Эти пацаны даже проводку способны протянуть — хоть закрытым, хоть открытым способом».

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— И Владик, и Дима могут сами смонтировать и подключить «Умный дом». Хорошо разбираются во многом, — продолжает их наставник.

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Девятиклассник Владислав Александров сначала победил в региональном этапе федерального конкурса «Профессионалы», в котором участвуют не только школьники, но и студенты, затем поехал в Калугу на конкурс всероссийский. Конкурс только завершился, и его итоги еще не известны, но Владислав показал фото собранной им электросхемы. И работа эта впечатляет.

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Даниил Дёгтев в городских и федеральных конкурсах не участвовал, но говорит, что полученные в классе технического творчества знания использует в быту.

— Я помогаю отцу, если дома что-то необходимо сделать по электрической части. Раньше просто смотрел, а теперь уже знаю, что именно надо делать.

По словам Михаила Русакова, опыт 69-й гимназии, возможно, будет распространен и на другие школы Липецка.

— Мы думаем над этим. Конечно, первую профессию надо давать еще в школе, а все остальное приложится потом, — говорит Михаил Русаков.
профориентация
Михаил Русаков
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Комментарии (24)

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Сначала новые
Анатолич
сегодня, 13:45
Сам отработал на заводе тридцать лет электромонтером, - замечательная профессия, постоянно изучаешь что то новое потому что технологии идут все время вперед. Ребятам -успехов!
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И
сегодня, 12:24
Раньше во всех школах для урока трудового обучения обязательно станки были, в 1 очередь токарные. Для младших и средних классов-по дереву, для старших-по металлу. У девочек на этом уроке были швейные машины и кухня. Потом программу образования реформировали-оптимизировали и это всё порезали на металл за ненадобностью.
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Шкраб
сегодня, 07:56
Ходил в УПК в 9-10 классах (1977-1979 годы), учился на часовщика. Первые свои наручные часы собрал сам из запчастей. А еще учили на автомехаников, электриков, плотников. Девчонки шили, изучали стенографию и т.д. Очень полезное было начинание. И на всё это у государство деньги находились. Сейчас в этом помещении * , если не ошибаюсь. Есть ли от него толк - не знаю.
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525
сегодня, 07:36
Моей бывшей скоро 46 лет, а ей мать её, каждую субботу Харчи и фаршик носит!!!
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Радиолюбитель
вчера, 22:50
Надеюсь хоть они частоту герцовкой не называют. А напряжение вольтажом.
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СССР
вчера, 22:28
Школьники СССР хорошо помнят, что помимо общего образования в школе получали еще и начальную профессиональную подготовку в 9-10 классах. Начальная профессиональная подготовка в УПК была утверждена Министерством образования в 1975 году, и перестала быть обязательной частью среднего образования в школах в 1999.
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житель
вчера, 22:22
хорошо, когда есть хорошие школы, мне не повезло.
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Мы из 69
сегодня, 07:04
Мы тоже так думаем, снаружи все хорошенькие.
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далеко шагнули
вчера, 21:46
что депутат,что школьники.рука руку моет,пора и в цум на ремонт идти ,проводку тенуть с иссскуственом интелектом.
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А вот
вчера, 21:08
в советские времена и немного после образование было таким, что пацаны в этом возрасте гораздо больше знали, умели делать и делали. А сейчас-проводку провели и уже считай гении. Что это, настолько хреновое новое образование, или такая ни чем не интересуюшаяся молодëжь?
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дед
вчера, 20:13
Да уж лучше этому научат,а то будут задротами,днями и ночами в нете торчать.
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Да
вчера, 21:20
Вот именно! Смартфон с тырнэтом уже лет 15 как у всех ещё с пелëнок, но не смотря на это молодëжь с каждым поколением становится лишь тупее прежней. Парадокс. Будь у нас в Советском детстве интернет, да мы бы уже учëными стали от самообразования. А что нынешние в тырнэте смотрят, что только дури там набираются?
Ответить
житель
вчера, 22:58
Вот именно! Смартфон с тырнэтом уже лет 15 как у всех ещё с пелëнок, но не смотря на это молодëжь с каждым поколением становится лишь тупее прежней. Парадокс. Будь у нас в Советском детстве интернет, да мы бы уже учëными стали от самообразования. А что нынешние в тырнэте смотрят, что только дури там набираются? вообще-то сейчас можно сказать взрослые тоже обленились: кто-то готовить перестал, шить, томаты, огурцы помидоры морковку свеклу картошку петрушку укроп капусту и прочее сажать, соления компоты варенья готовить, в пятерочку ходят, в столовую.
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