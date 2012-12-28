Не просто уроки: ученикам липецкой гимназии дают и первую специальность

Депутат горсовета Михаил Русаков вручил удостоверения электромонтеров восьмиклассникам и девятиклассникам гимназии №69 имени Сергея Есенина и наградил победителей конкурса профмастерства.

В гимназии №69 сегодня наградили победителей школьного конкурса профмастерства — выпускников класса электромонтеров. Класс, созданный по инициативе депутата Липецкого городского Совета, руководителя Центра компетенций охраны труда и промышленной безопасности НЛМК Михаила Русакова, действует уже четыре года.— Идея была такой: дать ребятам возможность выходить в большую жизнь уже с профессией, с навыками, которые пригодились бы им и в быту. Помогали в организации класса все: НЛМК, администрация города, фонд «Милосердие». Сначала в классе учились 10 человек, и вот спустя четыре года мы выпускаем уже 32 человека, — сказал Михаил Русаков.Михаил Русаков вручил выпускникам класса удостоверения электромонтеров второго разряда. А победителям внутришкольного конкурса профмастерства и тем, кто представлял гимназию на городских и даже федеральных конкурсах по профессионалитету, — специальные призы: сертификаты строительного супермаркета.Поделившие первое место во внутришкольном конкурсе Владислав Александров и Дмитрий Дружинин поднаторели не только в ремонте розеток, но и в электромонтаже. Как говорит их преподаватель Илья Наконечный: «Эти пацаны даже проводку способны протянуть — хоть закрытым, хоть открытым способом».— И Владик, и Дима могут сами смонтировать и подключить «Умный дом». Хорошо разбираются во многом, — продолжает их наставник.Девятиклассник Владислав Александров сначала победил в региональном этапе федерального конкурса «Профессионалы», в котором участвуют не только школьники, но и студенты, затем поехал в Калугу на конкурс всероссийский. Конкурс только завершился, и его итоги еще не известны, но Владислав показал фото собранной им электросхемы. И работа эта впечатляет.Даниил Дёгтев в городских и федеральных конкурсах не участвовал, но говорит, что полученные в классе технического творчества знания использует в быту.— Я помогаю отцу, если дома что-то необходимо сделать по электрической части. Раньше просто смотрел, а теперь уже знаю, что именно надо делать.По словам Михаила Русакова, опыт 69-й гимназии, возможно, будет распространен и на другие школы Липецка.— Мы думаем над этим. Конечно, первую профессию надо давать еще в школе, а все остальное приложится потом, — говорит Михаил Русаков.