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11 минут назад

РИР Энерго в Липецке в 2025 году заменит 16 километров теплосетей

Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» в этом году вложит свыше 1 млрд рублей в обновление теплоэнергетического комплекса. Работы охватят ключевые объекты теплоснабжения и затронут как действующую инфраструктуру, так и строительство новых участков теплосетей.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов энергетики заменят почти 16 км магистральных и квартальных сетей. Кроме того, будет построено более 2 км новых теплосетей для подключения жилых комплексов и социальных объектов. Масштабная ремонтная кампания продлится до сентября, благоустройство территорий – до ноября включительно. За последние три года РИР Энерго вложил в теплоэнергетический комплекс Липецкой области свыше 3 млрд рублей, обновив порядка 60 км тепловых сетей.

Крупные работы по замене теплосетевой инфраструктуры предстоят на улицах Липовская, Пролетарская, Индустриальная, Космонавтов и площади Победы. Взамен изношенных сетей специалисты проложат новые стальные трубы в специальной пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Такие трубопроводы менее подвержены коррозии.

Также в этом году специалисты филиала проведут комплекс работ на всех своих ТЭЦ и котельных. Теплоэнергетики выполнят текущие и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования.

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