Между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными

Противные стороны обменяли военных 205 на 205.

Сегодня Россия и Украина обменялись военнопленными. GOROD48 обнаружил в списках как минимум двоих жителей Липецкой области — 41-летнего Дениса К. и 23-летнего Максима С.«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — сообщили в минобороны.