Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
Общество
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25 минут назад
Между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными
Противные стороны обменяли военных 205 на 205.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — сообщили в минобороны.
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