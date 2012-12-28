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Сотрудники НЛМК собрали на субботниках более 30 тонн мусора
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95
сегодня, 16:14

Сотрудники НЛМК собрали на субботниках более 30 тонн мусора

На Новолипецком металлургическом комбинате завершилась большая весенняя уборка в рамках акции «Территория чистоты». Сотрудники НЛМК собрали более 30 тонн мусора и побили собственный рекорд по количеству участников субботников. В этом году в них приняло участие 1300 человек. 

Ежегодная акция «Территория чистоты» прошла с 22 марта по 30 апреля. К ней присоединились 44 структурных подразделения комбината. Сотрудники навели порядок не только внутри предприятия, но и на прилегающей территории.

— В этом году мы очистили от мусора 7 прилегающих территорий. Это не только места возле проходных и ближайших к комбинату остановок. Мы сделали чище и два парка — Металлургов и Победы. Субботники также помогают сплотить коллектив и повысить производственную культуру, что тоже очень важно, — рассказала начальник управления дирекции по персоналу НЛМК Виола Матросова.  

Череда субботников завершилась уборкой возле проходной агломерационного цеха, на которую вышли 50 сотрудников АГЦ. От мусора и молодой поросли они очистили территорию возле проходной и прилегающие посадки. За полтора часа удалось собрать более 40 кубометров мусора и веток. 

— Приятно, когда идешь по улице, а вокруг все чисто и красиво. Мы живем в этом городе, здесь живут и гуляют наши родители, супруги, дети. Поэтому на уборку идем каждый раз с удовольствием — для себя ведь делаем, — поделился главный специалист агломерационного цеха НЛМК Евгений Кунаков. 

Самый массовый субботник в рамках экологической акции в 2025 году провели сотрудники коксохимического производства. На уборку внутри КХП и прилегающей территории одновременно вышли более 250 человек.  
Ежегодно в субботниках НЛМК участвуют сотни сотрудников компании. Самым трудолюбивым и креативным вручают подарки корпоративного конкурса.  

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