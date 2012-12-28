15-летний школьник попал в больницу после избиения сверстником: родители драчуна заплатят за это 100 000 рублей

После нападения пострадавший мальчик оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой.

Липецкий областной суд взыскал с родителей избившего 15-летнего мальчика школьника 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда попавшему в больницу подростку.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 15-летний мальчик несколько раз подвергся нападениям со стороны одного из учеников школы. После очередного нападения пострадавший мальчик оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.Его родители подали заявление в полицию. Но в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку школьник не достиг возраста уголовной ответственности. После этого родители избитого мальчика обратились с иском о возмещении причиненного морального вреда. Судом первой инстанции с каждого из родителей школьника взыскано по 25 тысяч рублей. Коллегия Липецкого областного суда увеличила размер компенсации до 100 тысяч рублей. Также родители должны будут компенсировать родным избитого мальчика расходы на адвоката.