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сегодня, 16:17
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15-летний школьник попал в больницу после избиения сверстником: родители драчуна заплатят за это 100 000 рублей

После нападения пострадавший мальчик оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой.

Липецкий областной суд взыскал с родителей избившего 15-летнего мальчика школьника 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда попавшему в больницу подростку.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 15-летний мальчик несколько раз подвергся нападениям со стороны одного из учеников школы. После очередного нападения пострадавший мальчик оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

Его родители подали заявление в полицию. Но в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку школьник не достиг возраста уголовной ответственности. После этого родители избитого мальчика обратились с иском о возмещении причиненного морального вреда. Судом первой инстанции с каждого из родителей школьника взыскано по 25 тысяч рублей. Коллегия Липецкого областного суда увеличила размер компенсации до 100 тысяч рублей. Также родители должны будут компенсировать родным избитого мальчика расходы на адвоката.

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Комментарии (27)

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Как гость
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Сначала новые
Сокол
9 минут назад
Согласен с предыдущими комментариями! В тюрьму! Это, реально, как карусель! Что ни новость, то обязательно подростки кого-то избили. С ума сошли! На кого вы управу найти не можете? Их каждого прижми - сразу сопли, слёзы! Это кучей они герои.
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Мать-и-мачеха
20 минут назад
Это что за аттракцион? В очередной раз пострадавший от рук и ног подростка - и всего лишь 100 тысяч? Только уголовная ответственность! В противном случае, сумма должна быть ощутимей: 500000.
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Как говорят
10 минут назад
В странах НАТО и ЕС - Они же дети!!!
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гость
сегодня, 19:08
Маловато присудили сто тысяч родителям звереныша за неоднократные нападения и черепно-мозговую травму. Что вырастили, за то и ответ надо держать
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Александр Н.
сегодня, 19:01
В наше время возраст уголовной ответственности надо снижать минимум до 12 лет.
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Я удивляюсь
сегодня, 18:59
И почему витамин "Р" перестали давать детям, всегда было хорошее лекарство !!!
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Буквоед
сегодня, 18:58
Как сейчас Яжматери налетят-Он хороший!Он больше не будет!Пожурить и отпустить!Надеюсь,родители поучат,чтоб неделю на животе спал.
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Розги
сегодня, 18:56
Пороть!Пороть!Пороть!И плакать не давать!Развел родителей на 100 тыс!
Ответить
Нужны
сегодня, 18:54
Колонии для несовершеннолетних. Пусть побудут там некоторое время, может осознают.
Ответить
Читатель
сегодня, 18:52
Позор. Закон на стороне жестокости и беспредела.
Ответить
Точно
сегодня, 19:10
Вот бы 1937 год вернуть!
Ответить
....
сегодня, 18:43
Какие жестокие стали дети. Родители, уделяйте им больше внимания.! А еще какие фильмы показывают. Почти во всех стрельба и разборки.
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