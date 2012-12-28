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сегодня, 13:03

В Росстате заявили о снижении уровня бедности среди многодетных семей

Эксперты отмечают, что ключевым фактором снижения бедности среди многодетных стало введение единого детского пособия.

В 2024 году уровень бедности среди семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет составил 20%, — передает РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе «многодетные семьи».

По сравнению с 2020 годом показатель сократился почти вдвое — тогда доля многодетных семей за чертой бедности оценивалась статслужбой в 38,1%. Резкое сокращение этой доли произошло в 2023 году — до 21,5 с 29,4% годом ранее.

Власти начали мониторить достижение целевых показателей национального проекта «Семья», запущенного с 2025 года, и национальных целей развития на основе расширенной выборки, состоящей из 50 тыс. домохозяйств. Согласно планам уровень бедности многодетных семей должен быть сокращен до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в РФ насчитывается всего 2,4 млн многодетный семей, в них воспитываются 7,7 млн детей. Всего в России 24,5 млн семей с более чем 30 млн детей.

В последние годы уровень бедности среди семей с тремя и более детьми активно сокращался, следует из данных Росстата. С высоких значений периода пандемии — в 2020 году он был на уровне 38,1%, в 2021-м — 38,2% — доля малоимущих снизилась до 29,4% к 2022 году. В последующие два года сокращение продолжилось: по итогам 2023 года показатель составил 21,5%, по итогам 2024 года — 20%.

Данные за 2022–2024 годы не учитывают статистическую информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, а итоги 2024 года являются предварительными, указано в материалах Росстата. Уточненная оценка за 2024 год появится в декабре 2025 года, — сообщали в статслужбе.

Росстат отслеживал финансовое положение многодетных семей и ранее, однако на основе значительно менее объемной выборки, насчитывающей только 1,3 тыс. домохозяйств. Согласно этим данным, в 2017 году к бедным относилось более половины домохозяйств с тремя и более детьми — а именно 52,1%, в 2018 году — 48,7%, в 2019 году — 46,7%.

Общий уровень бедности в России сегодня находится на исторических минимумах: по итогам 2024 года он снизился до 7,2%. В 2023 году он составлял 8,3%, в 2022 году — 9%. Для расчетов Росстат использует стоимость потребительской корзины на человека в четвертом квартале 2020 года, индексированную на накопленную с тех пор инфляцию.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором снижения бедности среди многодетных стало введение единого детского пособия. Эта мера значительно улучшила финансовое положение семей с детьми, особенно в регионах. Однако, несмотря на положительную динамику, 20% бедных среди многодетных семей — по-прежнему высокий показатель.
бедность
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