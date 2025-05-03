У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась

Подушки безопасности спасли жизни водителя и его пассажира.

Сегодня в 01:30 на улице Гагарина, 72 прямо напротив здания СУ СК РФ по Липецкой области автомобиль «Хонда Цивик» врезался в бордюр островка безопасности и перевернулся.Жизни водителя 1987 года рождения и пассажира 1993 года рождения спасли подушки безопасности, но от тяжелых травм не уберегли. Их извлекали из покореженной машины пожарные и спасатели отряда ГО и ЧС мэрии.По данным GOROD48, водителя доставили в больницу на Соколе в состоянии травматического шока и множественными переломами.Пассажира госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной лица.— Предположительно, водитель машины не справился с управлением и допустил наезд на препятствие слева. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в рамках проведения проверки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.