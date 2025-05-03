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Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
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Происшествия
3452
сегодня, 08:41
40

У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась

Подушки безопасности спасли жизни водителя и его пассажира.

Сегодня в 01:30 на улице Гагарина, 72 прямо напротив здания СУ СК РФ по Липецкой области автомобиль «Хонда Цивик» врезался в бордюр островка безопасности и перевернулся.

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Жизни водителя 1987 года рождения и пассажира 1993 года рождения спасли подушки безопасности, но от тяжелых травм не уберегли. Их извлекали из покореженной машины пожарные и спасатели отряда ГО и ЧС мэрии.

По данным GOROD48, водителя доставили в больницу на Соколе в состоянии травматического шока и множественными переломами.

Пассажира госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной лица. 

— Предположительно, водитель машины не справился с управлением и допустил наезд на препятствие слева. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в рамках проведения проверки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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Комментарии (40)

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Как гость
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24 минуты назад
Водятлов авто всё больше и больше. Зато ненависти к мотоциклистам через край льётся. И вот парадокс, когда колонна мотоциклов ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ едет на открытие(закрытие) сезона, на 9 мая и тд, все такие зеваки сразу становятся, бибикают, на телефоны снимают, ручками машут. И ненависть как рукой сразу у вас снимает. Народ.... Что с вами не так???
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Ваш тренер
сегодня, 15:07
На одну меньше. Немного безопаснее будет в городе, хоть ненадолго.
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Ужас
сегодня, 13:36
Рваная рана лица. Для женщины это страшно. Выздоровления!!!
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Нормально
45 минут назад
Грудь сделает, на лицо никто смотреть не будет
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гст
сегодня, 13:11
Ну во первых это Хонда Акорд , погоня была почти от Сокола , а точнее пед универ. Пасажир вылетил через лобовое стекло , а водителя зажало в машине ,посажир даже сам встал и кросовки искал по дороге , а водителя извлекали . ну без всяких спец инструментов .
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Гостья
сегодня, 13:39
Хорошо, хоть живые остались. Оба мужчины? Надеюсь, водитель теперь гонять не будет.
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гст
сегодня, 13:59
Хорошо, хоть живые остались. Оба мужчины? Надеюсь, водитель теперь гонять не будет. да оба мужчины.
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гст
сегодня, 13:57
Хорошо, хоть живые остались. Оба мужчины? Надеюсь, водитель теперь гонять не будет. ну как я видел да все живые , пассажир сам сел в скорую , а водитель в сознание, тока был рука в районе локтя была вывернута в другую сторону и нога, да я думаю оклемаються . хорошо что на дороге не запецили не кого пострадал тока столб , березка , и газон . Ну как обычно у нас в городе раздуют целую историю . Самое главное все живы , а все остальное поправимо :)
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Ростислав
сегодня, 13:01
Их просто в ряд плохие водители не пустили, а так они трезвые и без превышения скорости ехали
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Гость
сегодня, 12:56
Не нужно было,по неизвестным причинам, пытаться скрыться от сотрудников гаи на такой скорости.
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Общество
сегодня, 12:02
Жепа небось дома сидит ,а это вторая ночная,
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За
сегодня, 11:40
дураками не уследишь ! Обьяснять им бесполезно !
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Фокс
сегодня, 11:24
«Хонда» вылетела на островок безопасности. Очень точно подобрано ключевое слово "вылетела". Именно летели на этой "Хонде", если бы просто ехали, то и до дома доехали БЫ!
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Пиротехник из Ривьеры
сегодня, 11:24
норм
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