У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
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сегодня, 08:41
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У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Подушки безопасности спасли жизни водителя и его пассажира.
Жизни водителя 1987 года рождения и пассажира 1993 года рождения спасли подушки безопасности, но от тяжелых травм не уберегли. Их извлекали из покореженной машины пожарные и спасатели отряда ГО и ЧС мэрии.
По данным GOROD48, водителя доставили в больницу на Соколе в состоянии травматического шока и множественными переломами.
Пассажира госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной лица.
— Предположительно, водитель машины не справился с управлением и допустил наезд на препятствие слева. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в рамках проведения проверки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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