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В России
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56 минут назад
В ЦБ РФ рассказали о росте числа кредитных карт у молодежи
Центробанк зарегистрировал увеличение числа кредитных карт среди россиян в возрасте до 20 лет, а также рост доли заемщиков МФО с несколькими активными займами.
«Наиболее популярным видом займа среди самой молодой возрастной группы - до 20 лет - остаются кредитные карты. В четвертом квартале 2024 года на них приходилось 12,1% от общего числа выпущенных карт, что больше соответствующего значения во втором квартале 2024 года (11%)», — отмечается в документе.
При этом во всех сегментах кредитования, кроме кредитных карт, более половины выданных кредитов приходится на заемщиков в возрасте от 30 до 50 лет. В ипотеке, согласно данным ЦБ, около 70% всего объема выдач приходится на заемщиков в возрасте от 20 до 40 лет, — передает ТАСС.
Уровень одобрения заявок по кредитам заемщикам с хорошей кредитоспособностью начал восстанавливаться в четвертом квартале 2024 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года, — отметил регулятор.
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