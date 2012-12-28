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Общество
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сегодня, 08:48
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Более 12,5 тысячи девятиклассников Липецкой области сегодня сдают ОГЭ по русскому языку
Это обязательный экзамен.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, для девятиклассников организовано 63 пункта проведения экзамена. Результаты экзамена станут известны не позднее 23 июня.
Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. В экзамене по русскому три части: изложение, задания, требующие краткого ответа и сочинение. На экзамене можно пользоваться орфографическим словарем, который будет предоставлен в непосредственно в аудитории.
Напомним, для получения аттестата выпускникам 9 классов, которые выбрали среднее профессионального образования, необходимо сдать ОГЭ по двум предметам: русскому языку и математике. Четыре экзамена сдают школьники, которые собираются в десятый класс.
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