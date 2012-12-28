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В России
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сегодня, 22:23
Средний срок ипотеки в РФ приблизился к рекордным 26 годам
В феврале 2025-го средний срок по выданным жилищным ссудам (и на новостройки, и на вторичку) достиг 309,8 месяцев, уточнили «Известиям» в пресс-службе регулятора. При этом в сегменте ипотеки на строящееся жилье эта цифра в феврале достигла уже почти 27 лет (323 месяца).
Эта тенденция связана с подорожанием жилья — чтобы ежемесячный платеж по ипотеке оставался посильным, банки и заемщики вынуждены увеличивать срок кредита, пояснили в ЦБ.
Цены на недвижимость в некоторых регионах прибавляют примерно по 20% за год, добавила управляющий директор группы ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» Екатерина Самышина.
Сейчас более половины выдаваемых жилищных кредитов заемщики будут планово закрывать уже на пенсии, рассказали «Известиям» в Банке России. Однако фактические сроки погашения обычно меньше.
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