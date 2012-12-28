Новая общественная организация взялась за возрождение липецкого баскетбола

Созданная два года назад РФСОО «Региональная федерация баскетбола Липецкой области» намерена бороться за статус аккредитованной правительством области спортивной федерации, чтобы вдохнуть жизнь в этот увядший у нас вид спорта.