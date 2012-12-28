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Бизнес
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42 минуты назад
Новая общественная организация взялась за возрождение липецкого баскетбола
Созданная два года назад РФСОО «Региональная федерация баскетбола Липецкой области» намерена бороться за статус аккредитованной правительством области спортивной федерации, чтобы вдохнуть жизнь в этот увядший у нас вид спорта.
Остались в истории времена БК «Липецк», достойно представлявшего регион в Высшей лиге А в 2007-2011 годах — сейчас нашу область на взрослом уровне представляет только участвующий в чемпионате ЦФО мужской клуб «Грин Хилл». И все. Плохи дела у детского баскетбола — его пытаются развивать лишь в Грязях и в Липецке. Но даже в Липецке это слезы — в специализированной спортшколе №2 баскетболом под руководством четырех тренеров занимаются 220 мальчишек и девчонок разных возрастов (тренеров по волейболу в той же спортшколе втрое больше). И это на весь город, где в общеобразовательных школах учатся 62 160 детей! Это фиаско!
И вот выяснилось, что в региональное управление физкультуры и спорта за аккредитацией областной общественной организации намерена заявиться созданная два года назад РФСОО «Региональная федерация баскетбола Липецкой области». Новая некоммерческая структура, созданная два года назад неравнодушными людьми во главе с Алексеем Гуськовым, в прошлом профессиональным баскетболистом, а сейчас известным предпринимателем, решила бросить вызов ныне аккредитованной ЛРОО «Федерация баскетбола Липецкой области», четырехлетние полномочия которой истекают в мае.
Те, кто в теме, знают, что РФСОО «Региональная федерация баскетбола Липецкой области» сделала за эти два года. Тем, кто нет, сообщим, что за это время под ее эгидой организованы 29 турниров с более чем 3,5 тысячами игроков, также был проведен семинар для судей (судейство — ахиллесова пята местного баскетбола).
— В каждом из турниров участвовали по 5-8 команд, в том числе из Москвы, Нижнего Новгорода, Тулы, Тамбова и других городов. Все турниры проведены без заявочных взносов, с призами для победителей. Два года за счет средств компаний «Интертехинвест» и «Теплосфера», мы проводим первенство Липецка по баскетболу среди мужских команд. В прошлом году мы были соорганизаторами липецкого этапа «Оранжевого мяча», соревнований всероссийского уровня. Для липецких игроков команды «Мицубаскет», фактически сборной области в 2022 г., опекать которую должна аккредитованная организация, для проведения сборов мы предоставляли нашу базу в Добровском районе. А в этом году мы впервые провели областной турнир «Надежда» для детей 2013 г.р. и младше с участием баскетбольных команд семи общеобразовательных школ, из которых три — липецкие. Мы специально включили условие, чтобы в каждой команде играли девочки, т. к. женского баскетбола в области практически нет. Все они по кругу сыграли друг с другом в зале спортивного комплекса «Грин хилл», и каждая команда получила по три баскетбольных мяча, — говорит председатель РФСОО «Региональная федерация баскетбола Липецкой области» Юрий Шмелев.
По его словам, кардинальное исправление ситуации с баскетболом учредители федерации начали с главного — с приглашения хороших тренеров. В Липецк из Воронежа приехал известный тренер Евгений Кислянских, чьи воспитанники являются неоднократными призерами Первенств России. Также к тренерской деятельности привлечены Сергей Рязанцев, один из игроков БК «Липецк» состава 2007-2011 гг., Антон Белов, мастер спорта, бывший игрок Суперлиги. «Баскетбол — это как русский язык и литература: как научишь, так и будет человек читать игру, разбираться в технике, тактике».
Затем федерация открыла бесплатные баскетбольные секции в общеобразовательных школах. Их пока четыре — оранжевые мячи в корзины под руководством Евгения Кислянских, Антона Белова и тренера 2-й спортшколы Татьяны Шараповой уже бросают больше сотни школьников. Еще семь школ из районов области получили от федерации помощь в оснащении инвентарем.
— Мы хоть и не аккредитованная организация, но участвуем во многих отчетных вещах, проводимых под эгидой Российской федерации баскетбола. Наша задача — выстроить вертикаль, в основе которой массовый спорт, «ДЮСШевские», по-сути, вещи. Нужно делать ставку на детей и молодежь. А у нас с этим пока беда.
Взять, к примеру, наших ветеранов в возрасте 45+, победителей первенств ЦФО и чемпионата России в своей возрастной группе. Ее основу составляют ветераны БК «Липецк», выпускники ДЮСШ 1976-1981 года рождения. Эта команда была сильнее всех на организованном нами в прошлом году чемпионате Липецка — их 20-летние ребята не могут обыграть! Почему? Потому, что этих 20-летних никто должным образом баскетболу не обучил. А по-нормальному 11-классники уже должны давать нормальный бой своим отцам! — говорит Юрий Шмелев.
А еще у РФСОО «Региональная федерация баскетбола Липецкой области» есть своя спортивная арена, которую предоставили баскетболистам в спорткомплексе «Грин хилл» Алексея Гуськова в Быхановом саду, где, кстати, занимаются и ученики второй спортшколы Липецка, и упомянутая спортбаза в Добровском районе.
Для построения той самой вертикали, о которой сказал Юрий Шмелев, и нужен статус аккредитованной правительством области региональной общественной организации. Ведь помимо всего прочего именно аккредитованная организация составляет календарный план официальных внутриобластных соревнований, где спортсменам присваивают спортивные разряды, формирует областные сборные для участия во всероссийских первенствах среди детей, юниоров и взрослых.
— Текущие задачи можно назвать рутинными, но без них не будет никакого движения вверх. Мы намерены развивать материально-техническую базу, расширять свое присутствие в общеобразовательных школах, готовить тренеров и судей. Чтобы работать максимально эффективно, нужно плотное взаимодействие с муниципалитетами и бизнесом. Первые отвечают за спортивную подготовку детей и подростков, вторые — за финансы, без которых не привлечь хороших тренеров, в том числе из других регионов, не купить ни мячей, ни формы, не поехать на соревнования. Нужно организовать все так, чтобы ежегодно областные сборные участвовали во всероссийских соревнованиях. Пока же у нас есть только мужская команда «Грин хилл», которая играет в первенстве ЦФО. В ней наряду с липецкими игроками играют приглашенные иногородние, которые выше наших классом. Это живой пример для юных спортсменов — не телевизионный, а живой. Есть куда расти, к чему стремиться.
Планы федерации на этот год: шесть турниров среди детей трех возрастных групп и четыре турнира по баскетболу 3х3. А также проведение первенств Липецка и области среди мужских команд, участие мужских команд в первенстве ЦФО в возрастных категориях 18+ и 45+, участие мужской команды ветеранов в первенстве России. Плюс проведение 20 мастер-классов в учебных заведениях Липецка и открытие еще трех секций детского баскетбола в школах города.
Итак, в липецком баскетболе вдруг появилась интрига. За аккредитацией в региональное управление физкультуры и спорта обратились сразу две некоммерческие организации — та, что со статусом, и новая. РФСОО «Региональная федерация баскетбола Липецкой области» намерена бороться за аккредитацию не столько пакетом документов, сколько своими достижениями. Возможно, на чашу весов ляжет и письмо Российской федерации баскетбола за подписью президента РФБ, легендарного Андрея Кириленко. Поддержка Андрея Геннадьевича наверняка будет решающей в получении аккредитации в региональном управлении. Интрига разрешится уже через месяц.
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