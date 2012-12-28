Легендарный липецкий хоккеист не задержался в «Металлурге»

Валерий Олейник вернётся в Липецк – детским тренером, рабочим на стройке?

Лунёв, по нашей информации, должен остаться в «Металлурге».











Лунёв и Олейник во главе новокузнецкой команды

63-летний Валерий Олейник покидает тренерский штаб победителя регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги-2024/25 новокузнецкого «Металлурга».В Новокузнецке легендарный усач работал в штабе ещё одного нашего земляка Андрея Лунёва, с которым они ранее вместе трудились в «Липецке», саратовском «Кристалле» и «Тамбове». Олейник в «Металлурге» отвечал за подготовку защитников. В регулярном чемпионате ВХЛ подопечные пропустили в 64 играх 137 шайб – третий показатель надёжности в лиге. Новокузнецк выиграл регулярный чемпионат, а вот в плей-офф споткнулся уже в первом раунде, уступив в серии 1/8 финала «Магнитке» из Магнитогорска 3 – 4.Тогда «Кузня» неожиданно отдала оба первых матча серии на своём льду – 1:4 и 1:2, затем проиграла и третий матч в гостях – 0:2 и, лишь оказавшись на грани, сумела выиграть три следующих матча – 3:1, 4:0 и 3:2 в овертайме. Решающий матч прошёл в Новокузнецке, но довести «кам-бэк» до конца хозяева не смогли и уступили – 2:4… Болельщики критиковали в основном оборону, но для Новокузнецка это обычная история…СМИ сообщают, что у «Металлурга» будет новый тренер защитников. По информации GOROD48 речь может идти о 39-летней уроженце Перми Дмитрии Мегалинском, ранее выступавшем в КХЛ за «Витязь», «Автомобилист», «Спартак», а в 2011-13 гг. – за новокузнецкий «Металлург». В последнее время работал ассистентом главного тренера «Южного Урала» (Орск Оренбургская область, 25-е место в регулярном чемпионате ВХЛ).А что Олейник? Возвращается в Липецк, но не факт, что в команду ВХЛ. В 2023-24 гг. он работал в спортивной школе№11 простым детским тренером. А во время других пауз в тренерской деятельности трудился порой и на стройке.Валерий Олейник – капитан легендарного «Липецка», который в конце 1990-х совершил невероятное – вышел в Суперлигу (нынешнюю КХЛ) и в сезоне 1998/99 занял в ней 11-е место. Единственный липецкий хоккеист, за которым был навечно закреплён номер (28) и его свитер вывешен над игровой площадкой дворца спорта «Звездный». Правда, спустя несколько лет легендарный свитер куда-то пропал…