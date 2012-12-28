Сегодня в Липецке: липчане считают, что начинать работать нужно до 12 лет, самый высокооплачиваемые вакансии - налетай

Всё что нужно знать про наступившую среду.

… Теперь без всяких почти. Воздух в Липецке сегодня прогреется до 21 градуса. День выдастся сухим, осадков не ожидается.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:





пер. Виноградный, 16.









пер. Чугунный, 11.









Театр





В Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого 9пл. Театральная. 2) в 19:00 покажут спектакль «Земля Эльзы» (16+).











Послушать музыку сегодня можно в Детской школе искусств №1 (ул. Интернациональная, 53а). В 18:00 здесь начнётся концерт воспитанников «Весёлые ритмы» (12+).













Фото vk.com/club163536312

«Работать с пелёнок»





38% липчан одобряют инициативу о том, чтобы разрешить подросткам работать и подрабатывать с 14 лет, выяснили в SuperJob.Но это ещё не самые суровые мамы и папы Липецка. 10% считают, что трудится нужно начинать с 12-13 лет, 5% - ещё до 12 лет.





А что классно – с 12-ти лет на заводах и до 65, а может и до 70, если ещё раз решат поднять пенсионный возраст. Что-то нам подсказывает, что и его повышение найдёт немалое число сторонников.







Где заработать





А вот и горячие вакансии от SuperJob подоспели: не на каждую возьмут 12-летнего, но обещают самые высокие зарплаты в Липецке. Например, менеджеру по B2B-продажам готовы платить до 100 тысяч рублей. И при этом работать он может удалённо!



















На 3-м месте – менеджер по продажам с зарплатой до 100 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы и водительские права категории «В».

ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;ул. Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44;ул. Железногорская, 2а;К. Маркса, 2, 3, 5, 25, 27, 30, 31/2, 31, 31 стр.1, вл.9;ул. Ладыгина, 33а, 35;ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 20, 22, 22а;ул. Первомайская, 2;ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а,6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, вл.1, 13, 19, 20;ул. Светлова, 19, 26, 29, 31,;ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;ул. Таёжная, 12;ул. У. Громовой, 5, 7;ул. Уральская, 5а;ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 17в;ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 180;ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;ул. Ярославская, 13, 19;пл. Петра Великого, 3;пл. Революции, 9, 10;пер. Балакирева, 1;Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах: Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Балакирева, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Гоголя, Грушевой, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железнодорожной, Железногорской, Ивовой, И. С. Бурлакова, Кавказской, Калужской, Кобальчича, Комсомольской, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Морской. Мурманской, Моршанской, Надежды, Нектарной, Олимпийской, Ореховой, Папанина, Патриотической, Перова, Писарева, Постышева, Радужной, Р.Зорге, Ромашковой, Российской, Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, Тихой, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, У.Громовой, Уральской, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Шаумяна, Энергостроителей, Ю.Ладыгина, Ярославской, на проездах Каштановом, Потапова, в переулках Виноградном, Жасминовом, Яблочкина.С 9:00 до 17:00 выключат электричество в домах:ул. Автодорожная, 16;ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2; ул.ул. Ангарская, 1, 23, 24, 3, 30, 32, 4, 51;ул. Бабушкина;ул. Богатырская;ул. Брестская;ул. Былинная;ул. Добровская;ул. Железногорская;ул. Монтажников, 3а;ул. Патриотическая;ул. Пирогова;ул. Хабарова, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21;ул. Шахматная, 1, 3;ул. Юношеская, 19, 21;пер. Бытовой, 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24;пер. Коперника;пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;пер. Малый, 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26;пер. Н. Руднева;пер. Рахманинова;пер. Ростовский, 1а;пер. Технологический, 13, 2а, 3, 8а;С 9:00 до 18:00 обесточат дома на улице Зегеля, 1.Заторы в городе начинаются с раннего утра, и без продсказки не угадаешь – где и в каком месте можно угодить в ловушку на дороге. Выручат только «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые оперативно реагируют на дорожную обстановку на улицах.По пьесе одного из самых модных сейчас отечественных драматургов Ярославы Пулинович. История поздней любви между овдовевшей Эльзой и ушедшим на пенсию учителем географии Василием. Но счастью влюблённых пытаются помешать их родные дети, которые видят в союзе двух сердец угрозу своему материальному благополучию.Оригинально завершить сегодняшний день предлагают в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) – с помощью короткометражного кино. В 19:01 желающих приглашают к проектору.Смотреть будут произведения от кинокомпании «KEDR», «На деревню дедушке», 5 минут (6+), «Теплые трубы, Серый кот» — драма, 30 минутА в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 начнётся свой киновечер. Смотреть будут фильм «Нежность». Франция, 2011. Мелодрама, комедия. Режиссёры Давид и Стефан ФонкиносыСчастливая жизнь главной героини Натали моментально рушится — её муж погибает под колёсами машины. Чтобы заглушить душевную боль, она полностью посвящает себя работе и быстро продвигается по карьерной лестнице. В один из обыденных дней к ней в кабинет заходит невзрачный, скромный коллега по имени Маркус, на которого никто никогда не обращал внимания. Погруженная в свои мысли, охваченная необъяснимым импульсом, Натали целует его. С этого дня жизнь двух одиноких сердец кардинально меняется. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,1.Сегодня липчане могут увидеть даже цирковое представления. В Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 18:00 состоится концерт образцового циркового коллектива «Трюкач» под названием «Сказки на манеже» (0+).На 2-м месте – вакансия торгового представителя с зарплатой от 90 тысяч рублей. Работодатель обещает компенсацию топливной карты и мобильной связи.В апреле в топе наиболее интересных зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.