Более 3 500 сотрудников НЛМК приняли участие в весенней Неделе здоровья

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги весенней Недели здоровья. В ней приняли участие более 3 500 сотрудников комбината. Программа включала в себя больше 100 активностей, которые были направлены на контроль веса и диагностику потенциальных рисков, связанных с избыточной массой тела.

Сотрудники комбината сдавали комплекс анализов, получали рекомендации врачей, посещали вебинары с экспертами и принимали участие в спортивных тренировках на свежем воздухе.— Неделя здоровья — это удобный и полезный формат. Можно узнать много нового о здоровье, проверить свое состояние и поучаствовать в интересных спортивных тренировках. А еще в этом году удалось попробовать полезные блюда разных кухонь мира. Это было вкусно и интересно. И все это проходит рядом с рабочим местом, что делает участие еще более комфортным, — отметила Екатерина Болдир, контролер в производстве черных металлов участка цеха горячего проката НЛМК.В Центре здоровья НЛМК и цеховых здравпунктах сотрудники проверяли глюкозу, гемоглобин и липидный профиль, сдавали анализы на гормоны. Оценивали плотность костной ткани и состав тела с помощью биоимпедансометрии. По результатам анализов участников Недели здоровья проконсультировали эндокринологи и терапевты.На онлайн-встречах с психологами металлурги обсудили причины перееданий и узнали, как стресс влияет на обмен веществ. А врач-остеопат показал комплекс упражнений, который помогает улучшить подвижность костно-мышечной системы, нормализовать артериальное давление и работу желудочно-кишечного тракта.На спортивных площадках для работников НЛМК организовали занятия по баскетболу, бегу, северной ходьбе и велотренировки на тренажерах. Во всех столовых комбината предлагали меню здорового питания разных кухонь мира, детокс-блюда и полезные витаминизированные напитки.Недели здоровья проводится на НЛМК два раза в год. Их основная цель – сформировать ответственное отношение к своему здоровью и напомнить о возможностях, которые предлагает компания. Сотрудникам доступны добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение и детский оздоровительный отдых. А еще уникальный Добрый сервис, где можно получить бесплатные консультации психолога, специалиста по здоровому образу жизни, финансового советника, юриста и других специалистов.