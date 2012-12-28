Росгвардейцы изъяли у липчан 219 единиц огнестрельного оружия

Основная причина изъятия оружия и составления административных протоколов — непродленные разрешения на его хранение.

За первые три месяца года во время проверок владельцев оружия, на них составлено 145 административных протоколов за различные нарушения.«В ходе рейдов изъято 219 единиц оружия и более 879 патронов. При этом 187 единиц оружия владельцы сдали добровольно», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Липецкой области.В управлении отмечают, что наиболее распространенным нарушением является просроченное разрешение на оружие — многие владельцы несвоевременно обращаются за продлением документов. Кроме того, в ходе проверок регулярно выявляются факты ненадлежащего хранения оружия, что создает угрозу безопасности, как самих владельцев, так и их окружающих.В Липецкой области на учете состоят более 27 тысяч владельцев гражданского оружия. Зарегистрировано свыше 38 тысяч стволов.