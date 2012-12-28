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сегодня, 15:48
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Росгвардейцы изъяли у липчан 219 единиц огнестрельного оружия

Основная причина изъятия оружия и составления административных протоколов — непродленные разрешения на его хранение.

За первые три месяца года во время проверок владельцев оружия, на них составлено 145 административных протоколов за различные нарушения.

«В ходе рейдов изъято 219 единиц оружия и более 879 патронов. При этом 187 единиц оружия владельцы сдали добровольно», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Липецкой области.

В управлении отмечают, что наиболее распространенным нарушением является просроченное разрешение на оружие — многие владельцы несвоевременно обращаются за продлением документов. Кроме того, в ходе проверок регулярно выявляются факты ненадлежащего хранения оружия, что создает угрозу безопасности, как самих владельцев, так и их окружающих.

В Липецкой области на учете состоят более 27 тысяч владельцев гражданского оружия. Зарегистрировано свыше 38 тысяч стволов.
росгвардия
оружие
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Комментарии (3)

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Я тоже
сегодня, 19:18
Помню те времена
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Савелий
сегодня, 17:33
Вооруженное население крайне опасно для нашего государства. Хотя по области всего 2,4% с оружием. Это немного. В США что-то порядка 45% владеют.
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Афанасий
сегодня, 19:16
Помню тогда тогда ещё в прошлом веке, году так в 1960-1970-х охотничьи ружья вместе с граблями в хозмагазинах продавали на одной полке! А патроны как лампочки продавали при необходимости.. и ни каких разрешений ни справок ни обучения! Население было грамотнее и добрее!
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