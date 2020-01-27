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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: взрыв газа, 3-летний путешественник и дело подростков

Сегодня, 8 апреля, ночью в доме на улице Механизаторов взорвался газ, полицейские нашли малыша-путешественника, и задержали подростков, избивших на улице мужчину.

Ночью в одной из квартир дома № 3 по улице Механизаторов прогремел взрыв. Находившаяся в квартире женщина  госпитализирована в реанимацию ожогового центра. Врачи диагностировали у нее ожоги III степени 18% тела.

Женщина с мужем снимала жилье. По версии хозяина квартиры, супруги поссорились. Ночью арендаторша включила газ, открыла духовку и при этом закурила.

В квартире пострадала кухня и разворотило пристроенный балкон. Хозяин жилья пока не решил, выставлять ли претензии квартиросъемщикам.

«Хорошо, что никто из соседей не пострадал», — написала Лиза.

В Усмани трехлетний мальчик ушел с детской площадки. Мать, заметив отсутствие сына, обратилась в полицию.  Путешественника нашли в посадках сотрудники Росгвардии: малыш успел пройти полтора километра.

Подростки  избили на улице Адмирала Макарова случайного прохожего. Причем все это сняли на видео и распространили в Сети.


Троих несовершеннолетних нашли (двое били, третий снимал на видео). Следком возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. А в соцсетях появилась информация о том, что над одним из подростков чуть не устроили самосуд. Несколько десятков молодых людей собрались у его дома, но он не вышел.

Побитый подростками мужчина  в следком и полицию не обращался.

Драчунов, которым 15 и 16 лет, вместе с родителями доставили в отдел полиции и допросили. Ближе к вечеру их перевели в Правобережный межрайонный следственный отдел, где с ними уже начали работать следователи.  

«Раньше патрули ходили, ездили. Сейчас ничего, вот и следствие», — считает Житель.

«Раньше сзади нападать считалось зашкваром. Сейчас никакого кодекса чести нет вообще. Парни лупят девушек, девушки режут парней, инвалидам вваливают как здоровым. Главное когда «детишки гуляют», им не отвечать, а то ведь снимут как ты их ударил, и присядешь на нары. А в это время в стране столько нужно сделать!», — написал Сергей.

«На прошлой неделе еду в автобусе. Подходит ко мне мальчик лет 13-14 и говорит: «Вы горите». Несколько секунд я молчала и пыталась понять, в чем дело. Потом говорю ему: «В смысле?». На что он отвечает: «Красотой». Мне уже 55. Считаю это просто неуважение к пожилому человеку. Кстати, как мне показалось, происходящее он снимал на телефон. Может, среди молодежи ходят типа игры, на что они способны», — рассказала свою историю Предпенсионерка.

«На общественные работы их в приют для животных, чистить клетки и выгуливать собак. Может, научатся от них, как себя достойно вести», — посоветовала Animal planet.

Стоит отметить, что разыскали подростков сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области. Подобные случаи, когда молодые люди избивают случайных прохожих, а потом выкладывают это видео в Сеть, все чаще происходят в российских городах.

Одни эксперты считают, что в Россию такая мода пришла из Европы, где ей даже придумали название: «радостное избиение». Другие эксперты связывают это явление с сериалом «Слово пацана».

Сегодня в Липецке выпал снег. Первый снегопад, кстати, пришелся на Покров, но народная примета, предвещавшая снежную зиму не сработала.

Завтра утром еще возможен слабый снег. А днем, по прогнозам синоптиков, будет  от +3 до +5 градусов.
вечЁрка
взрыв
пропавшие без вести
избиение
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