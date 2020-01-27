Липецкая вечЁрка: взрыв газа, 3-летний путешественник и дело подростков

Сегодня, 8 апреля, ночью в доме на улице Механизаторов взорвался газ, полицейские нашли малыша-путешественника, и задержали подростков, избивших на улице мужчину.