Небольшой снег пройдет в Липецкой области еще один день

9 апреля утром Липецкая область все еще будет находиться под влиянием атмосферного фронта уходящего циклона — местами пройдет небольшой снег. 10 и 11 апреля существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 и 10 апреля — 1-2 градуса тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы, 11 апреля — 3-4 градуса тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, ночью чуть слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, местами с порывами до 17 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, слабый снег. Температура ночью будет от-2 до -4 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.День 9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 14 градусов мороза.