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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Небольшой снег пройдет в Липецкой области еще один день
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, ночью чуть слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, местами с порывами до 17 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, слабый снег. Температура ночью будет от-2 до -4 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.
День 9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 14 градусов мороза.
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