Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Цинковый гроб нашли липчане на улице Ильича
Общество
Липецкая вечЁрка: избитая девушка, рухнувшая финансовая пирамида и опасные мотоциклисты
Общество
Дело об убийстве в камере СИЗО рассмотрит липецкий суд
Происшествия
В Липецке ребенку частью ограждения спортплощадки разбило лицо
Происшествия
На создание в Липецке медвуза выделены 179 миллионов рублей
Общество
28-летний липчанин с осколком бутылки напал на 70-летнюю женщину-дворника
Происшествия
Мэр Ельца уйдёт в отставку 10 апреля
Политика
35-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за самовольное подключение к газопроводу
Общество
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«Сотрудники управляющей компании» выманили у липчанки 2,3 миллиона рублей
Происшествия
Читать все
На улице Терешковой снесли торговавший водкой и сигаретами киоск
Общество
На этой неделе в Липецке отопление не отключат
Общество
Мужчина с молотком и стаместкой сломал новый контейнер для сбора текстиля
Происшествия
В Липецке официально не откроют два пляжа — сокольский и в районе Тракторного
Общество
Улицу Фрунзе не станут превращать в липецкий Арбат
Общество
Владимир Сериков: Липецкая область дополнительно получила более 856 миллионов рублей в бюджет
Общество
Вторую половину моста на Студеновской начнут перекладывать в мае
Общество
В первую концессионную школу дети пойдут 1 сентября
Общество
Антициклон принесет в Липецкую область почти летнюю погоду
Погода в Липецке
Пропавшего пять дней назад в Грязях мужчину нашли живым
Происшествия
Читать все
Общество
613
54 минуты назад
7

Улицу Фрунзе не станут превращать в липецкий Арбат

 

Мэрия подвела итоги общественных обсуждений  проекта комплексного благоустройства улицы Фрунзе.

В проект липчане внесли несколько десятков предложений. Среди них — увеличение числа пешеходных переходов, строительство велодорожек и ливневой канализации, больше зеленых уголков, вместо того, чтобы мостить места отдыха плиткой.

Также горожане просили сделать улицу пешеходной, но в этом им сразу отказали.

«В проекте не рассматривается возможность устройства улицы Фрунзе пешеходной. В соответствии с генеральным планом Липецка, улица относится к транспортному каркасу города», — ответили устроители обсуждений.

Часть предложений граждан по благоустройству улицы Фрунзе будет учтена в готовом проекте. Но когда он появится, в мэрии пока не говорят. Сроки уточнят по итогам работы с проектировщиками.

Фото: пресс-служба мэрии Липецка
улица Фрунзе
благоустройство
2
0
1
3
9

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
информация
6 минут назад
о транспортном каркасе города, или ни о чём, лишь бы
Ответить
значит
10 минут назад
превратят в дикой
Ответить
липчанин
11 минут назад
Ага, все вам улицы пешходные сделают. И по воздуху летать будем, машины продадим.
Ответить
Р
13 минут назад
Какой арбат! ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ помойка во дворах
Ответить
иной Патриот
14 минут назад
Всю питерскую моль нужно выгонять. Хватит наши деньги по своим карманам раскладывать.
Ответить
Патриот
26 минут назад
А то получится как в Европе, пешеходные улицы, велодорожки, кофейни. Не скрепно это
Ответить
Задолбали
31 минуту назад
И хорошо, а то картинка уж очень стремная была.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить