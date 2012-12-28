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Общество
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54 минуты назад
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Улицу Фрунзе не станут превращать в липецкий Арбат
В проект липчане внесли несколько десятков предложений. Среди них — увеличение числа пешеходных переходов, строительство велодорожек и ливневой канализации, больше зеленых уголков, вместо того, чтобы мостить места отдыха плиткой.
Также горожане просили сделать улицу пешеходной, но в этом им сразу отказали.
«В проекте не рассматривается возможность устройства улицы Фрунзе пешеходной. В соответствии с генеральным планом Липецка, улица относится к транспортному каркасу города», — ответили устроители обсуждений.
Часть предложений граждан по благоустройству улицы Фрунзе будет учтена в готовом проекте. Но когда он появится, в мэрии пока не говорят. Сроки уточнят по итогам работы с проектировщиками.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
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