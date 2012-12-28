«Пятерочка» приглашает липчан за покупками с добрым сердцем

Торговая сеть «Пятёрочка» объявила о старте новой акции «Покупки с добрым сердцем. Призы для всей семьи!», которая пройдёт с 1 апреля по 19 мая 2025 года и охватит 20 регионов России.

Ее лицами стали Лиза Арзамасова и Илья Авербух. В рамках акции компания разыграет среди участников гарантированные и ценные подарки, а также главный приз – незабываемую семейную поездку с посещением ледового шоу.

Чтобы стать участником акции, необходимо оформить доставку в мобильном приложении «Пятёрочка» (0+) или совершить покупку в магазинах торговой сети на сумму от 500 рублей и зарегистрировать чек на сайте family-5ka.ru. В период акции у участников розыгрыша еженедельно будет шанс получить сертификаты на доставку в мобильном приложении «Пятерочка», на покупку техники и гаждетов. Кроме этого, каждый, кто делает покупки в «Пятерочке» регулярно, сможет получить гарантированные подарки с автографом Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. Чем покупок произойдет в период действия акции, тем выше шансы на победу. А главный приз для победителя – семейная поездка на ледовое шоу!

Это не все: в рамках акции торговая сеть не только радует призами своих покупателей, торговая сеть помогает тем, кто нуждается в помощи. Так, на базе программы «Пятёрочка с заботой» один рубль с каждого зарегистрированного чека будет направлен в благотворительный фонд Х5 «Выручаем». Там эту сумму удвоят, чтобы семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогли получить продуктовые сертификаты и необходимую поддержку.

«Мы уверены, что добро начинается с простых вещей. Покупая продукты для своей семьи, наши покупатели автоматически помогают другим – тем, кому сейчас особенно нужна поддержка. Вместе мы можем сделать гораздо больше, чем поодиночке. Нам важно, чтобы эта акция не просто радовала людей ценными подарками, но и вдохновляла на добрые дела», – комментирует Эльвира Бекташева, руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка».

Акция пройдёт в 20 регионах России: Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Северная Осетия.

ООО «Агроторг». Реклама.

Подробности акции по ссылке https://family-5ka.ru/res/rules.pdf