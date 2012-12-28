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В России
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сегодня, 14:51
Родственники раненых участников СВО получат право на дополнительный отпуск
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому родители, супруги и совершеннолетние дети раненых участников спецоперации получат право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней. Изменения вносятся в статью 128 Трудового кодекса РФ.
Уточняется, что в случае гибели участника СВО родители, вдовы (вдовцы) и дети смогут оформить дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 14 дней.
В настоящее время указанные меры частично уже действуют, но распространяются не на всех участников СВО. Закон усилит социальную защиту фронтовиков и членов их семей, повысит гарантии на отпуск.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, — говорится на сайте Госдумы.
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