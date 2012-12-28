Родственники раненых участников СВО получат право на дополнительный отпуск

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому родители, супруги и совершеннолетние дети раненых участников спецоперации получат право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней. Изменения вносятся в статью 128 Трудового кодекса РФ.