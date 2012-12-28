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В мире
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53 минуты назад
В Таиланде загорелся катер с туристами из РФ
Катер Thana Marine 555, на котором отдыхали российские туристы, загорелся вблизи острова Майтон в провинции Пхукет в Таиланде, есть пострадавшие.
«На катере произошло возгорание и начался пожар, ожоги получили капитан катера и один турист из России», — говорится в сообщении.
По данным инфоцентра, на момент возгорания на катере находились только капитан и один россиянин, остальные пассажиры, более 30 туристов из России и Казахстана, а также члены экипажа были на берегу либо в воде, они не пострадали, — передает РИА Новости.
На помощь в тушении пожара на остров Майтхон, находящийся в 15 минутах хода от Пхукета на скоростном катере, отправились катер пожарной полиции Пхукета, малый патрульный корабль военно-морских сил Таиланда «Хуахин» и катер, принадлежащий администрации провинции, — говорится в сообщении.
Пострадавших отвезли в больницу на Пхукет, остальных туристов и членов экипажа загоревшегося катера перевезли также на Пхукет для дальнейшей доставки по домам и в гостиницы, в которых они остановились, — сообщает инфоцентр.
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