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сегодня, 13:55

Социальные пенсии в РФ проиндексируют более чем на 14,5% с 1 апреля

Социальные пенсии в России с 1 апреля 2025 года проиндексируют более чем на 14,5%, правительство следит, чтобы россияне своевременно получали положенные средства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом в Госдуме заявил, что социальные пенсии с 1 апреля 2025 года проиндексируют более чем на 14,5%, — передает ТАСС.

«Российские семьи - это и люди старшего поколения, наши бабушки и дедушки, которые нуждаются в заботе. Уже с апреля свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. И мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства», — сказал он.

Мишустин напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии были сначала увеличены на 7,3%. Затем по поручению президента была проведена дополнительная индексация исходя из инфляции в 9,5%.

«По этому показателю подняли военные пенсии, а также свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат. Возобновили и индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров», — подчеркнул он.

Премьер-министр подчеркнул, что когда идет речь о пожилых людях, нельзя ограничиваться только лишь материальной поддержкой.

«Во всех российских субъектах внедряем систему долговременного ухода. Как показал опыт пилотных регионов, комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому позволяет повысить качество жизни граждан старшего возраста и с инвалидностью. В прошлом году такая программа охватила свыше 173 тысяч человек, и дальше будем развивать подобные практики», — уточнил он.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также рассказала об индексации социальных пенсий с 1 апреля, — передает RT.

«С 1 апреля почти для 4,2 млн получателей будут проиндексированы социальные пенсии. Их рост составит 14,75%. Социальные пенсии получают по потере кормильца, по инвалидности, по старости. Пенсии по старости назначаются гражданам, у которых не было трудовой деятельности, или гражданам, не набравшим необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов или страхового стажа», — пояснила она.

По словам парламентария, социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже страховой пенсии.

«При этом ни один пенсионер не получает пенсию ниже, чем прожиточный минимум в соответствующем субъекте России. Если пенсия ниже ПМ, осуществляется социальная доплата», — отметила Бессараб.
пенсии
индексация
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