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Общество
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сегодня, 18:20
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
19 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Звездная, 4/3, улица Ярославская, 19, улица 8 Марта, 28, улица Смургиса, 3а, корпус 6 – без холодной воды временно останутся жители восьми улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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