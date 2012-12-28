На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

19 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Звездная, 4/3, улица Ярославская, 19, улица 8 Марта, 28, улица Смургиса, 3а, корпус 6 – без холодной воды временно останутся жители восьми улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2, 3, 4а, 4/1, 4/2, 4/3 по улице Звездной, № 19 по улице Ярославской, № 31 по улице Светлова, №№ 26а, 28, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, № 68 по улице Советской, №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 3а, 4, 8, 9, 12 по улице Смургиса, №№ 38, 39, 41 по улице Водопьянова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.