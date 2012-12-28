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264
36 минут назад
5

Мелочь, а приятно: крупнейшая дорожно-строительная компания Липецка взялась за ремонт ям во дворах

«Инфинити Групп» сбросила со стартовой цены контракта 4,3 миллиона рублей, взявшись выполнить работу за 20,7 миллиона к середине лета следующего года.

Управление главного смотрителя Липецка определилось с исполнителем работ по ремонту проездов в микрорайонах. Контракт с начальной ценой в 25 010 000 рублей взяла за 20,7 миллиона известная дорожно-строительная компания «Инфинити Групп». И это, кстати, будет не первая попытка работать по мелочам. Недавно эта организация, которая в последние годы берет самые крупные подряды на ремонт дорог в Липецке, была исполнителем работ у управляющих компаний в 26-м микрорайоне.

Это тот самый контракт, о котором 20 августа во время объезда Липецка сказал глава города Роман Ченцов. Тогда же мэр сообщил, что в ремонт на выделенную правительством области субсидию попадут, в частности, центр города, 9-й микрорайон, район МЖК.

В документации к торгам сказано, что место проведения работ устанавливается комиссионно. Сроки выполнения контракта — с момента заключения по 31 июля 2025 года.

— Возможны риски наступления ранней зимы, поэтому и перестраховались, — так заказчик прокомментировал GOROD48 причины торгов на столь длительный срок.
ремонт дорог
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Я
4 минуты назад
Опять-таки армяне
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смотритель зоопарка
10 минут назад
инфинити "кладет" асфальт сроком службы 6 месяцев, как можно им постоянно доверять такие объемы и принимать работы???? кааак?
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Оля
19 минут назад
Каждый год одно и тоже ха ха ха
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Валера
27 минут назад
у нас на 9м как то делали ремонт лет 5-7 назад, так отстойно сделали, что на месте нового асфальта дыры, а там где старый асфальт уже лет 20 - все нормально, в эти дни инфинити делает пока хорошо, дальше посмотрим
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26-й
32 минуты назад
Конечно рады, что подлатали дорогу внутри района, но было-бы еще лучше, если бы автовладельцы вошли в положение строителей!!! Ведь для них стараются!!!
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