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Общество
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36 минут назад
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Мелочь, а приятно: крупнейшая дорожно-строительная компания Липецка взялась за ремонт ям во дворах
«Инфинити Групп» сбросила со стартовой цены контракта 4,3 миллиона рублей, взявшись выполнить работу за 20,7 миллиона к середине лета следующего года.
Это тот самый контракт, о котором 20 августа во время объезда Липецка сказал глава города Роман Ченцов. Тогда же мэр сообщил, что в ремонт на выделенную правительством области субсидию попадут, в частности, центр города, 9-й микрорайон, район МЖК.
В документации к торгам сказано, что место проведения работ устанавливается комиссионно. Сроки выполнения контракта — с момента заключения по 31 июля 2025 года.
— Возможны риски наступления ранней зимы, поэтому и перестраховались, — так заказчик прокомментировал GOROD48 причины торгов на столь длительный срок.
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