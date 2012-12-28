Мелочь, а приятно: крупнейшая дорожно-строительная компания Липецка взялась за ремонт ям во дворах

«Инфинити Групп» сбросила со стартовой цены контракта 4,3 миллиона рублей, взявшись выполнить работу за 20,7 миллиона к середине лета следующего года.