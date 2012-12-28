«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
В России
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58 минут назад
В Северной Македонии при пожаре в клубе погибли 50 человек
Возгорание на дискотеке "Пулс" (Пульс) произошло около 03:00 (05:00 мск), предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время концерта македонской группы DNK.
Всего на мероприятии присутствовали полторы тысячи человек. Десятки пострадавших госпитализировали в больницы разных городов страны. На место происшествия выехали премьер-министр страны Христиан Мицкоски и члены правительства.
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