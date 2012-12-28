Во время ссоры со знакомыми усманец пробил ножом капот «Лады»

Мужчина получил 240 часов обязательных работ. Также пришлось возместить ущерб более чем в 37 000 рублей.

49-летний житель Усманского округа получил 240 часов обязательных работ за умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба (по части первой статьи 167 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в апреле на улице Ленина в селе Никольское Усманского округа 49-летний мужчина во время ссоры со знакомыми в гневе ударил острием ножа по капоту автомобиля «Лада Гранта» 2023 года выпуска, на котором те приехали из станции Дрязги специально для выяснения отношений с ним. В панели капота образовалось сквозное отверстие, также разорвалась обивка.Собственнику машины причинён ущерб более чем на 37 тысяч рублей. Его осужденный уже возместил.