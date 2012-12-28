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сегодня, 17:06
9

«Рено Логан» насмерть сбил кабана: со страховой компании взыскали 30 000 рублей

Животное погибло на дороге на дороге Доброе—Лебедянь.

Удовлетворен иск прокуратуры Добровского района о взыскании со страховой компании компенсации ущерба, причиненного животному миру гибелью кабана в ДТП.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в апреле этого года на дороге Доброе—Лебедянь водитель автомобиля «Рено Логан» сбил кабана, животное погибло. Гражданская ответственность владельца автомобиля на момент аварии была застрахована, и поэтому нанесённый природе ущерб в 30 000 рублей взыскали со страховой компании.
ДТП
животные
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Фунтик
сегодня, 21:44
А кабанчика наверное похоронили?
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Умный
сегодня, 19:36
У кого-то славные отбивные были!
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Он
сегодня, 19:12
Его в лесу сбил? Или на пешеходном переходе? Долго он наверно за ним гонялся, чтоб машину себе разбить.
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Юрист со стажем
сегодня, 18:48
А семье кабана компенсацию выплатят за потерю кормильца?
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Колян
сегодня, 18:41
А ккда подевася кабанчик?
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Житель Липецка
сегодня, 17:36
А машину за счёт кабанчиковой семьи восстанавливать будут ? ОСАГО было ?
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однако
сегодня, 17:16
а почему по переходу не переходил. нарушение.
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Если подумать
сегодня, 17:33
Наверное на загородной дороге до перехода могут быть многие километры, поэтому оправдан кабан
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Жалко
сегодня, 17:11
Жалко кабанчика. Хорошо, хоть люди не пострадали. Помню, девушка лося на дороге сбила, в реанимации потом лежала. Выжила - нет никто не знает?
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