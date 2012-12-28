«Рено Логан» насмерть сбил кабана: со страховой компании взыскали 30 000 рублей

Животное погибло на дороге на дороге Доброе—Лебедянь.

Удовлетворен иск прокуратуры Добровского района о взыскании со страховой компании компенсации ущерба, причиненного животному миру гибелью кабана в ДТП.По данным пресс-службы областной прокуратуры, в апреле этого года на дороге Доброе—Лебедянь водитель автомобиля «Рено Логан» сбил кабана, животное погибло. Гражданская ответственность владельца автомобиля на момент аварии была застрахована, и поэтому нанесённый природе ущерб в 30 000 рублей взыскали со страховой компании.