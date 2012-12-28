Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Сегодня в Липецке: День поцелуя, борьба за бензин и липчане стали намного смелее в своих мечтах
Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Грязинский суд возвращает муниципалитету выкупленные со скидкой по фиктивным документам участки
Липецкая вечЁрка: насмерть сбитый велосипедист, сливщики бензина и липчан записали в столичные жители
Общество
1418
сегодня, 17:06
9
«Рено Логан» насмерть сбил кабана: со страховой компании взыскали 30 000 рублей
Животное погибло на дороге на дороге Доброе—Лебедянь.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в апреле этого года на дороге Доброе—Лебедянь водитель автомобиля «Рено Логан» сбил кабана, животное погибло. Гражданская ответственность владельца автомобиля на момент аварии была застрахована, и поэтому нанесённый природе ущерб в 30 000 рублей взыскали со страховой компании.
3
3
1
4
8
Комментарии (9)