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Грязинский суд возвращает муниципалитету выкупленные со скидкой по фиктивным документам участки
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Общество
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сегодня, 16:18
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Грязинский суд возвращает муниципалитету выкупленные со скидкой по фиктивным документам участки
Один из пяти таких участков уже вернули.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, изначально этот земельный участок был предоставлен администрацией в аренду ИП. Затем кадастровый инженер по заказу арендатора составила фиктивный технический план якобы возведенного на участке жилого дома, который на основании данного документа был поставлен на кадастровый учет. Индивидуальный предприниматель воспользовался правом выкупить участок без проведения торгов с выкупной стоимостью в размере 25% от его кадастровой стоимости, после чего документально оформил снос несуществующего здания. Но никакое строительство дома на земельном участке строительство не проводилось, следов возведения здания нет.
Как оказалось, кадастровый инженер без выезда на объекты по заказу индивидуального предпринимателя составила фиктивные документы о строительстве домов на пяти участках в Грязинском округе. Все эти земельные участки ранее администрация округа предоставила в аренду для последующего возведения жилых домов. В последствии по фиктивным документам они были выкуплены с предоставлением значительной скидки — с выкупной стоимостью в 25% от их кадастровой стоимости. Спустя короткое время был документально оформлен снос зданий. При этом на участках вообще ничего не строилось.
Ранее мировой суд уже привлек 44-летнюю женщину — кадастрового инженера к административной ответственности по части четвёртой статьи 14.35 КоАП РФ «Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в технический план здания». По каждому из пяти дел женщина была оштрафована на 30 тысяч рублей, а всего на на 150 000 рублей. Кадастровый инженер подтвердила, что составила техпланы без обследования земельных участков — к ним она не выезжала.
На этот раз, рассмотрев гражданское дело, Грязинский городской суд применил последствия недействительности ничтожной сделки, возложив на индивидуального предпринимателя обязанность возвратить администрации Грязинского округа земельный участок. Еще четыре иска с аналогичными требованиями по остальным земельным участкам находятся в производстве суда.
— Также по итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по части четвёртой статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ход и результаты расследования дел находятся на контроле надзорного ведомства, — добавляют в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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