Главный тренер «Металлурга» раскрыл причины конфликта с бывшим бомбардиром

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

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После трудной, но закономерной победы над курским «Авангардом» главный тренер «сталеваров» Сергей Хрипунков похвалил команду, поблагодарил болельщиков, чуть подробнее остановился на игре 18-летнего воспитанника липецкого футбола Матвея Ивашова, который забил решающий гол . В шутку Хрипунков посоветовал ставить фото Ивашова на каждый матчевый журнал, который клуб выпускает к играм, ведь именно его выбрали лицом игры с курянами.









Знаменитые липецкие матчевые журналы: даже в РПЛ не у всех есть такие

– Когда футболиста убирают из клуба, положительных слов вслед мало от кого дождёшься, – начал Хрипунков, – Это наша жизнь, тоже самое можно сказать и про игроков, которые покинули нас раньше: они тоже могут где-то беситься и злиться на руководство. Если брать ситуацию с Сёминым, то какие-то моменты были, о них уже все знают…. Были задержки зарплаты перед игрой со «Строгино», но сейчас уже всё погашено. Буквально сегодня (в день игры с «Авангардом», прим.) футболисты получили зарплату за июль. Остаются задолженности по премиальным за победы, но на следующей неделе их обещали тоже начать выплачивать. Ничего критического нет и не было. Требовалось лишь немного потерпеть. Теперь уже можно раскрыть ситуацию с Денисом Сёминым: он как раз терпеть оказался, поставил себя выше коллектива, чего в любом случае делать нельзя. Мы не могли потерпеть это по человеческим качествам, хотя, как к футболисту, к нему было меньше всего вопросов в команде. Но его поведение в коллективе было для нас неприемлемым и мы честно ему об этом сказали: играть он не будет. Мы все в одной лодке и выше всех никто быть не должен – это касается любого члена нашей команды.





Мне показывали его интервью, где он говорит, что у «Металлурга» не интенсивные тренировки.… Это опять же слова обиженного человека. Я вам могу привести другой пример. Летом к нам приезжал опытный защитник Евгений Шляков, который прошел и Премьер-Лигу и первую лигу (34 года, в прошлом выступал за столичное «Торпедо», «Факел», «Тамбов», «Уфу», прим.). Вот он как раз отметил, что таких интенсивных тренировок, как в «Металлурге», мало где видел. Я больше склонен доверять опытным футболистам. Контракт со Шляковым мы пока не заключили, но, возможно, вернёмся, к нему зимой, если у нас будет возможность его взять.





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Самая же эмоциональная часть пресс-конференции – заявление Хрипункова по поводу ухода одного из лучших бомбардиров Дениса Сёмина (5 голов в текущем сезоне). Клуб не выносил сор из избы, болельщики строили догадки, но недавно молчание прервал сам Сёмин, который в интервью представителям своей новой команды – столичного «Амкала» из Медийной футбольной лиге заявил, что в Липецке игрокам не выплачивают зарплату и у него на этой почве возник конфликт с руководством.Каждый больше верит тому, чему он хочет. А мы идём дальше.Главный тренер гостей Денис Кондаков высказался по матчу. Если коротко – признал, что «Металлург» победил заслуженно.Полностью ответы тренеров на пресс-конференции можно увидеть в видеофайлах.