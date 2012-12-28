Липецкая вечЁрка: насмерть сбитый велосипедист, сливщики бензина и липчан записали в столичные жители

Сегодня, 25 августа, установили личность велосипедиста, погибшего на улице Ангарской, жительница Грязей просит откликнуться родителей подростков, которые сливают бензин из автомобилей, и в горсовете обсудили Устав Липецка.