Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Сегодня в Липецке: День поцелуя, борьба за бензин и липчане стали намного смелее в своих мечтах
Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Грязинский суд возвращает муниципалитету выкупленные со скидкой по фиктивным документам участки
Липецкая вечЁрка: насмерть сбитый велосипедист, сливщики бензина и липчан записали в столичные жители
Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: насмерть сбитый велосипедист, сливщики бензина и липчан записали в столичные жители
Сегодня, 25 августа, установили личность велосипедиста, погибшего на улице Ангарской, жительница Грязей просит откликнуться родителей подростков, которые сливают бензин из автомобилей, и в горсовете обсудили Устав Липецка.
«Очень жаль мужчину! Как так получилось? Похоже, он ехал по обочине. Зацепила его что ли?! Ослепла, сидела в телефоне? На какой же скорости неслась перед пешеходным переходом?» — поинтересовался Велосипедист.
«А вы ездили по этой дороге вечером, когда закат солнце слепит невозможно. Ангарская вообще очень неудобная, что для пешеходов, что для автомобилистов, есть место расширить, но нет. Пешеходные переходы не подсвечиваются как везде по городу, знаки тоже не мерцают, освещение только с одной стороны этими погаными желтыми фонарями, что в пасмурную погоду вообще ничего не видно, светофоров нет. Обочины все заросшие, чтоб выехать со двора нужно почти наполовину вылезти на проезжую часть. Соболезнование родственникам погибшего», — ответил 111.
Новостей про ДТП сегодня, к сожалению, было много. Днем на Лебедянском шоссе в районе поворота на аэродром перевернулся микроавтобус.
35-летний водитель «Лады Гранты» получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и лишение прав на 2,5 года за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Также по гражданскому иску потерпевшей стороны с него взыскана компенсация морального вреда в полтора миллиона рублей. А автомобиль «Лада Гранта» конфискован в доход государства.
Речь идет о смертельной аварии, которая произошла 14 февраля в Ельце на трассе «Дон»: автомобиль «Лада Гранта» под управлением 35-летнего водителя столкнулся с «Киа» и грузовиком «МАН». В результате водитель «Гранты» госпитализирован, а его 35-летняя пассажирка скончалась на месте.
Пьяный водитель квадроцикла получил 10 суток ареста. Он ехал без государственного регистрационного знака и не имел водительского удостоверения. Да к тому же был пьян.
Квадроцикл отправили на спецстоянку, расходы на перемещение и хранение придется оплатить его владельцу.
За сбитого насмерть кабана со страховой компании взыскали 30 000 рублей.
Юный водитель скутера устроил опасный заезд в Бруслановке.
Подросток без водительского удостоверения, ехавший вместе с пассажиром без мотошлемов, проигнорировал указание автоинспекторов остановиться. В результате юного байкера привлекли к административной ответственности за езду без прав и нарушение правил применения мотошлемов, а его родителей оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что дали мотоцикл подростку не имеющему прав.
Полицейские разбираются в странной аварии. У остановки «Дачный» найдена разбитая «Девятка».
Москвич лишился «Киа» в Задонске. Он повторно попался пьяным за рулем. Суд конфисковал иномарку, а водитель получил 220 часов обязательных работ и был лишён прав на два года.
Добринский районный суд лишил прав на управление трактором женщину, получившую фиктивное свидетельство об обучении по профессии. Само свидетельство об обучении признали недействительным и обязали сдать.
Речь идёт об известной истории: в 2023 году Центр занятости населения Липецкой области заключил государственный контракт с фирмой «Форвард» на оказание услуг по профессиональному обучению безработных по программе профессиональной подготовки «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Обучения фактически не было, но удостоверения «ученики» получили.
Жительница Грязей пожаловалась на подростков, которые гуляли с канистрами, а потом один из них слил бензин с машины соседа.
Женщина предложила родителям нарушителей позвонить ей по телефону 8 991 219 88 88. В противном случае она намерена обратиться в полицию.
— Сейчас с бензином все такие злые, а они ходят белым днем — сливают! Они могут попасть в плохую историю, — считает жительница Грязей.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что заявлений о сливе бензина им не поступало.
«Надо же, ещё есть люди, у кого бензобак не запирается». — удивился Я.
«А какой смысл бак запирать? Уж лучше пусть сольют, чем бак испортят, еще и пожар может быть!» — ответил Дед.
«Родители! Предупредите своих детей, что не нужно так делать! В Липецке местные считают нормальным детям челюсти ломать», — написал комментатор, по всей видимости, намекая на эту историю.
Липецк получил новый Устав. Старый отменил федеральный центр, изменивший ельцинский закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 1995 года.
В городской «конституции» теперь официально закреплено, что липчане живут в столице региона, а не в областном центре, как раньше.
Новоиспеченные столичные жители к этой новости почему-то отнеслись скептически.
«Дурь какая-то. Столица мы. Тогда платите зарплаты столичные и прибавки к пенсии столичные, и медицину нам столичную делайте», — тут же попыталась решить свои финансовые проблемы Пенсионерка 70 лет.
«Конечно, столица. Даже больше — республика. Да что там — планета местного масштаба. В городе министров не сосчитать. Только как ни назови проблем не уменьшится в городе. Такое ощущение, что местным депутатам больше заняться нечем», — заметил Крылов.
«Бурьян скосите, ямы залатайте,.А то столица вся в дерьме», — добавила Ага.
«Вот вы ругаетесь на местных депутатов, а они большие молодцы. К чему дело идёт? К присоединению к Москве. Линию метро доведут, никакого бензина не нужно будет, доплаты всякие из бюджета Москвы пойдут, там налогоплательщиков много и отчисления большие. В городе порядок наведут, слава Богу. Будет, кому этим заняться», — размечтался О.Бендер.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +20 до +22 градусов. Не так уж и мало — рекорд самого холодного дня был зафиксирован в 2002 году, когда столбики термометров смогли подняться только до +2 градусов.
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