Посещать леса запрещено до 13 сентября

Продлен пожароопасный период.

В Липецкой области продлён запрет на посещение лесов. До 13 сентября вход и въезда в лес на машинах запрещены.Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, причина — высокий риск пожаров.Особый противопожарный режим в лесах региона действует до конца сентября.