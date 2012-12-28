Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Сегодня в Липецке: День поцелуя, борьба за бензин и липчане стали намного смелее в своих мечтах
Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
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Общество
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сегодня, 16:09
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Посещать леса запрещено до 13 сентября
Продлен пожароопасный период.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, причина — высокий риск пожаров.
Особый противопожарный режим в лесах региона действует до конца сентября.
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