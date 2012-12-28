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сегодня, 16:09
5

Посещать леса запрещено до 13 сентября

Продлен пожароопасный период.

В Липецкой области продлён запрет на посещение лесов. До 13 сентября вход и въезда в лес на машинах запрещены.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, причина — высокий риск пожаров.

Особый противопожарный режим в лесах региона действует до конца сентября. 
пожароопасность
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Спрутс
сегодня, 22:25
Лето ещё идёт, а ученики и учителя - грызём.
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В этом городе
сегодня, 22:24
Опять всё лето мимо прошло! В лес нельзя, шашлык жарить нельзя, костры жечь нельзя, купаться в речке нельзя! А зачем вообще жить? Чтобы отработать всю жизнь на капиталистов и умереть в нищете???
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Интересно
сегодня, 21:13
А что у нас вообще можно?
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А
сегодня, 20:12
чьи в лесу шишки?
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Васёк
сегодня, 17:13
В лес ходить нельзя, а фикалии сливать из кафе в реку можно.
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