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Здоровье
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сегодня, 14:57
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Двое из четверых заболевших лихорадкой Западного Нила — в реанимации
Ещё один — четвёртый заболевший поступил в больницу вчера.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, все пациенты находятся в областной инфекционной больнице.
Это два мужчины и две женщины. Возраст у всех разный — от 31 до 66 лет. Двое пациентов в реанимации, их состояние тяжелое.
Все четверо заразились от укусов комаров. Болезнь от человека к человеку не передается! Лихорадка Западного Нила относится к группе заболеваний, общих для человека и животных с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Основной путь заражения человека – это укус комара, инфицированного вирусом Западного Нила, напитавшегося кровью зараженных птиц, грызунов, сельскохозяйственных животных.
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