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сегодня, 14:57
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Двое из четверых заболевших лихорадкой Западного Нила — в реанимации

Ещё один — четвёртый заболевший поступил в больницу вчера. 

Стало известно о четвёртом заболевшем лихорадкой Западного Нила — он поступил в больницу вчера.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, все пациенты находятся в областной инфекционной больнице.

Это два мужчины и две женщины. Возраст у всех разный — от 31 до 66 лет. Двое пациентов в реанимации, их состояние тяжелое.

Все четверо заразились от укусов комаров. Болезнь от человека к человеку не передается! Лихорадка Западного Нила относится к группе заболеваний, общих для человека и животных с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя.  Основной путь заражения человека – это укус комара, инфицированного вирусом Западного Нила, напитавшегося кровью зараженных птиц, грызунов, сельскохозяйственных животных. 
лихорадка Западного Нила
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Комментарии (12)

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Липчанка
9 минут назад
Спокойно! Без паники! Никто никуда ничего не завозил и не привозил. Эта инфекция уже давно с нами. У большинства вообще не будет никаких симптомов, или будет просто легкое недомогание. Вы и не поймёте что это было оно. На окна - москитные сетки. Еду на природу- брызгаюсь жидкостью от комаров и клещей.
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МИЗАНТРОП
сегодня, 22:14
как достали эти уставшие туристы, всю заразу к нам везут, чтоб тут эпидемию устроить!
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Бабушка -Я
сегодня, 17:24
Где заболели: в Липецке или за границей? Когда заболели?
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Олег
сегодня, 16:59
Приволокли из за заграницы с курортов.А государство разрешает ездить грязь собирать.
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Бабушка
сегодня, 16:53
Писали же, что в лабораториях украинских болезни придумали через комаров, ещё до сво.
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Эхо
сегодня, 15:40
Откуда такая зараза?
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Так
сегодня, 15:35
Первоисточник - то должен какой-то быть? Откуда ЗДЕСЬ такая зараза? Больное животное, больной человек, которых покусали местные комары? И теперь других кусают. Хорошо - зима не за горами. Надеюсь, все комары передохнут.
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Житель
сегодня, 15:34
Почему ничего не указали, где они заразились - в Липецке, или за границей!?
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Савелий
сегодня, 15:32
Комары липецкие покусали, или из дружественных стран?
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Не зря
сегодня, 15:14
И никакой информации, где, когда заболели?
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