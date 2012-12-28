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Тренер соперника сравнил 18-летнего героя матча у «Металлурга» с Лео Месси
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сегодня, 18:18

Тренер соперника сравнил 18-летнего героя матча у «Металлурга» с Лео Месси

Наши футболисты переиграли курский «Авангард» в огненном матче.

«Металлург» на своём поле вырвал победу у курского «Авангарда» – 2:1, решающий мяч забил воспитанник липецкого футбола Матвей Ивашов.

Аналитики из статистического агентства «Рустат» насчитали в этом матче 200 (!) единоборств, т.е. искры высекались на поле по несколько раз каждую минуту, что наилучшим образом характеризует ход игры.

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Борьба вверху, внизу, на каждом клочке поля - лейтмотив этой игры

После неудачи в серии пенальти в Кубке России и поражении в гостях от лидера – нижегородской «Волны» тренерский штаб «сталеваров» проявил тактическую гибкость. Впервые в сезоне Сергей Хрипунков и Ко использовали схему с тремя центральными защитниками, в роли которых выступили Шота Чихрадзе, Максим Веденеев и Илья Коротких а активными латералями – Ильнуром Бадртдиновым и Егором Ананьевым.

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Ильнур Бадртдинов

Любопытно, что такую расстановку «Металлург» не наигрывал ни на предсезонных сборах, ни в ходе чемпионата. В распоряжении тренеров оказалась всего одна неделя, чтобы обучить футболистов новым принципам игры. 

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Сергей Хрипунков набивает шишки, но явно набирается опыта во второй лиге

Сергей Хрипунков объяснил GOROD48 своё решение спецификой оставшихся в его распоряжении кадров, когда центральных защитников и хавбеков в команде достаточно, а чистых форвардов – раз, два и обчёлся.

На острие атаки оказался один Алексей Скворцов, который раньше признавался, что не очень любит играть впереди без напарника, но особого выбора не оставалось. Денис Сёмин и Дмитрий Савин были вынуждены покинуть команд, а Владислав Агалаков усугубил давнюю травму руки и на поле выйти не мог.

Именно Скворцов на первых минутах чаще остальных угрожал воротам «Авангарда», но лучшего бомбардира команды (7 голов, 3 из них – с пенальти) подводила неточность. В дебюте встречи Алексей даже забил, но арбитр отменил гол из-за офсайда.

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Гол Скворцова, увы, не засчитали

Любопытным оказались перемещения четырех полузащитников «Металлурга»: Дмитрий Пахомов, Никита Кононенко, Даниил Григорьев и Матвей Ивашов, который при необходимости поворачивался в любую сторону, в итоге каждый хавбек мог оказаться на любой позиции в центре поля. Это сработало: оба гола у липчан забили именно полузащитники.

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Капитан команды Дмитрий Пахомов по привычке много руководил, сам зачастую оказывался на позиции чуть ли не второго форварда

«Авангард» во втором круге столкнулся со своими проблемами: многолетний главный тренер Игорь Беляев вместе с несколькими футболистами отправился в пермский «Амкар», выступающий в подгруппе «Серебро». Его заменил 48-летний Денис Кондаков, который в своё время провёл 419 матчей (3 гола) в обороне «Авангарда».

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Главной потерей курян стал уход основного вратаря Ризвана Ташаева в «Калугу», выступающую в «Золоте». На смену ему летом заявили 21-летнего уроженца Орла Владислава Терёшкина, который зимой покинул томский КДВ и полгода не играл на профессиональном уровне. Молодой вратарь не сумел повторить подвиг своего предшественника Ташаева, который в матче первого круга творил чудеса и едва ли не в одиночку добыл для курян ничью – 1:1 (формальный домашний матч «Авангарда» проходил в Липецке, т. к. В Курске не удалось сыграть из-за воздушной тревоги).

На 41-й минуте Терёшкин не сумел толком зафиксировать мяч, чем воспользовался Григорьев, коршуном налетевший на голкипера и переправивший мяч в сетку – 1:0!



Обидно, что в этом эпизоде не засчитали голевую передачу 18-летнему Матвею Ивашову, который простреливал с правого фланга, но мяч пришёл к Григорьеву не напрямую, а через руки вратаря, поэтому юный липчанин не досчитался балла в статистике. Впрочем, он с лихвой компенсировал это во втором тайме, став героем матча.

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Каждый гол Григорьев празднует "сердечком" в адрес своей "второй половинки"

Но до этого был ещё один не засчитанный в начале второго тайма гол, когда судьи определили «вне игры» у Дмитрия Пахомова.

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Пахомов держится за голову – такой «облом»

А на 54-й минуте куряне использовали свой чуть ли не единственный голевой момент в матче. Хавбек Дмитрий Захаров выполнил навес с правого фланга, защитник липчан «потерял» своего визави и Данила Князев в бреющем полёте отправил головой мяч в ворота Александра Кобзева – 1:1.



Но радость курян была недолгой. Всего через 2 минуты Григорьев пасом метров на 20 нашёл в штрафной Ивашова, и юный хавбек сыграл не хуже зрелого мастера: укрыл мяч корпусом от защитника и катнул его аккуратно между ног вратарю – 2:1!



Для воспитанника липецкого футбола, проводящего свой дебютный сезон в профессиональном футболе, это уже 2-й мяч в сезона, первый он забил недавно в Волгограде «Ротору».

Это вообще был «вечер Ивашова»: клубная пресс-служба именно его сделала героем матчевого журнала, разместила постер и взяла интервью. Юный талант оправдал ожидания сторицей.Не случайно главный тренер гостей после игры сравнил его с самим Лео Месси! 

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Матвей Ивашов

Нельзя не отметить и Григорьева, на счету которого «1+1», причем «вращающийся ромб» проявил себя во всей красе: в эпизоде с первым голом Даниил оказался в центре нашей атаки, а со вторым – справа.

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Григорьев иногда накручивал финтами по несколько игроков соперника

В дальнейшем «Металлург» продолжал держать нити игры в своих ногах: отрыв в счёте не увеличился, но победа выглядела абсолютно закономерной и заслуженной.

«Металлург» переместился на 4-ю строчку в турнирной таблице – 20 матчей, 38 очков.

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Следующий матч Хрипунков и Ко проведут в Тамбове со «Спартаком», занимающим 2-е место. «Сталевары» отстают 9 очков, но «красно-белые» в последних 3-х матчах набрали всего 1 очко и сейчас вовсе не выглядят непобедимыми. Травмирован основной вратарь команды Андрей Бондарь, «тащивший» команду во многих матчах. К тому же в субботу подопечных Михаила Пилипко ждёт матч на Кубок России в Рязани, который тоже наверняка заберёт часть сил.

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Победная раздевалка "сталеваров"

«Металлург» – «Авангард» – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Григорьев, 41. 1:1 – Князев, 54. 2:1 – Ивашов, 56.

«Металлург»: 16. А.Кобзев. 3. Коротких. 24. Чихрадзе. 37. Веденеев. 76. Е.Ананьев (5. Ермилов, 46). 8. Д. Пахомов (к) (14. Черняков, 82). 29. Бадртдинов. 13. Дан.Григорьев (77. Маркарян, 84). 27. Ивашов (10. С.Потапов, 82). 28. Кононенко. 92. Ал-й Скворцов (22. И.Сазонов, 68).

«Авангард: 16. Терёшкин. 22. Трайгель. 45. Д.Седов (к) (8. Кобелев, 83). 23. Мамкин. 18. Балицкий. 62. Берзегов. 25. Арт.Некрасов. 57. Коньшин (31. Дан.Князев, 46). 7. Д.Захаров (95. Адерихин, 73). 26. Сав.Борисов. 9. Хребтов (11. Гершун, 73).

Предупреждения: Веденеев, 90+2 – Д.Захаров, 58. Д.Седов, 69. Адерихин, 90+2.

Судьи Н.Зеленин (Пермь), С.Ченцов (Старый Оскол), А.Киливник (Ростов-на-Дону). Инспектор Р.Харчев (Самара).

Липецк. Стадион «Металлург». 1 860 зрителей.

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"Металлург" вновь устроил обширную развлекательную программу для болельщиков, в перерыве любители футбола даже посоревновались в исполнении 11-метровых профессиональному вратарю. Самый меткий получил в подарок пиццу
Футбол
«Металлург»
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