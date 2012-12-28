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58 минут назад
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Восстанавливать мозаики и настилать полы в переходе у Нижнего парка будут москвичи и краснодарцы

За полтора месяца с начала ремонта, в переходе уже сняты лестницы и разобраны гранитные настилы. Самую кропотливую работу — восстановление мозаик — начнут в мае московские реставраторы.

В самом красивом подземном переходе Липецка — под Петровским спуском, кипит ремонт.





Рабочие демонтируют пол и уже разобрали лестницы. На их месте устанавливают арматуру, которую потом зальют бетоном и на этот пирог уложат гранитные ступени. Сотрудники «Липецкгорсвета» монтируют освещение.

Красных гранитные плит у входов тоже нет — их заменят серыми из Мансуровского месторождения в Башкирии. Красный гранит закупали в капустинском месторождении, которое находится на территории Украины.



Никаких сюрпризов во время демонтажных работ не оказалось. Подрядчик из графика не выбивается.

— Но основные, кропотливые работы еще впереди. Необходимо настелить цветные террасные полы, специалистов для которых в Липецке единицы. И восстановить мозаику, — это самая трудоемкая работа, — рассказал главный смотритель Липецка Виталий Лесных.

По словам директора фирмы-подрядчика Константина Никифорова, восстанавливать мозаичные панно будут реставраторы из Москвы.

— Отколотые части мозаики будут восстановлены. Ориентируемся на середину мая, когда будет плюсовая среднесуточная температура. Специалисты уже приезжали и взяли образцы мозаичной отделки, теперь под них будут изготавливать материал. По террасным полам — ориентируемся на конец апреля, люди должны приехать из Краснодарского края, потому что здесь спецаилистов нет, — сказал Константин Никифоров.





Напомним, ремонтировать подземный переход начали 27 января, а закончить должны к 1 июля. Ремонт перехода обошелся бюджету города в 20 миллионов рублей.

подземный переход. ремонт
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Могучий рывок
27 минут назад
На Площади металлургов лучше бы отремонтировали. Ходить страшно.
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гастарбайтер
29 минут назад
А что такое? Липецкие не могут уже что ли?!
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