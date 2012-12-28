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Восстанавливать мозаики и настилать полы в переходе у Нижнего парка будут москвичи и краснодарцы
Общество
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58 минут назад
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Восстанавливать мозаики и настилать полы в переходе у Нижнего парка будут москвичи и краснодарцы
В самом красивом подземном переходе Липецка — под Петровским спуском, кипит ремонт.
Рабочие демонтируют пол и уже разобрали лестницы. На их месте устанавливают арматуру, которую потом зальют бетоном и на этот пирог уложат гранитные ступени. Сотрудники «Липецкгорсвета» монтируют освещение.
Красных гранитные плит у входов тоже нет — их заменят серыми из Мансуровского месторождения в Башкирии. Красный гранит закупали в капустинском месторождении, которое находится на территории Украины.
Никаких сюрпризов во время демонтажных работ не оказалось. Подрядчик из графика не выбивается.
— Но основные, кропотливые работы еще впереди. Необходимо настелить цветные террасные полы, специалистов для которых в Липецке единицы. И восстановить мозаику, — это самая трудоемкая работа, — рассказал главный смотритель Липецка Виталий Лесных.
По словам директора фирмы-подрядчика Константина Никифорова, восстанавливать мозаичные панно будут реставраторы из Москвы.
— Отколотые части мозаики будут восстановлены. Ориентируемся на середину мая, когда будет плюсовая среднесуточная температура. Специалисты уже приезжали и взяли образцы мозаичной отделки, теперь под них будут изготавливать материал. По террасным полам — ориентируемся на конец апреля, люди должны приехать из Краснодарского края, потому что здесь спецаилистов нет, — сказал Константин Никифоров.
Напомним, ремонтировать подземный переход начали 27 января, а закончить должны к 1 июля. Ремонт перехода обошелся бюджету города в 20 миллионов рублей.
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