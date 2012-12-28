Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

26 августа «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Калинина, 53-55, улица Монтажников, 3а, переулок Попова, 1 – без холодной воды временно останутся потребители 27 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 11, 38 по улице Калинина, №№ 18, 20 по улице Литаврина, №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1 по улице Базарной, № 77а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 5 по улице Качалова, в частном секторе улиц Калинина, Радиаторной, Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.