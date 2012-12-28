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Общество
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сегодня, 16:57
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Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
26 августа «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Калинина, 53-55, улица Монтажников, 3а, переулок Попова, 1 – без холодной воды временно останутся потребители 27 улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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