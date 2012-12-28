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сегодня, 14:32
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32-летний мужчина «сменил тариф связи» больше чем за два миллиона рублей

Ельчанина обманули мошенники, действующие от лица оператора сотовой связи, портала Госуслуг и Центробанка.

В полицию обратился 32-летний ельчанин, который ещё в конце января – начале февраля был обманут мошенниками больше чем на два миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, через мессенджер с ельчанином связался неизвестный, представившийся сотрудником компании сотовой связи. Он предложил сменить тариф на более выгодный. Ельчанин согласился, после чего сообщил собеседнику пришедший на телефон код.

После этого мужчина не смог войти в личный кабинет на «Госуслугах». Ельчанин решил обратиться в службу техподдержки «Госуслуг». Номер нашёл в интернете.

Собеседница сообщила, что, действительно, в его личном кабинете замечена активность в виде запросов данных паспорта, ИНН, СНИЛСа и прочих документов, необходимых для оформления кредита. И что для решения проблемы нужно обращаться в «Центробанк». Она же дала «нужный» контакт и посоветовала общаться через мессенджер.

В «Центробанке» ельчанину сообщили, что на его имя в 9 банках висят заявки на кредиты на разные суммы. Для решения проблемы посоветовали взять встречный кредит, который позволит аннулировать прежние заявки. И даже прислали подробную инструкцию, как это сделать.

По указанию мошенницы из «Центробанка» ельчанин оформил кредит на 1 439 537 рублей. Из этих средств ему якобы погасили ипотеку и автокредит. После чего лжесотрудница банка сообщила, что оставшиеся 750 тысяч рублей нужно снять с карты и перевести на карту в другом банке по номеру телефона. Переводил деньги ельчанин в два приёма.

Спустя несколько дней лжесотрудница банка сообщила, что на счёт ельчанина пришли 210 тысяч рублей. И он даже увидел SMS о зачислении этой суммы. По указанию мошенницы мужчина перевёл и эти деньги на неизвестный ему счёт в другом банке. После чего с ним перестали выходить на связь.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Лиза
сегодня, 15:17
Ну до пенсии успеет выплатить кредит.
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zzloyzz
сегодня, 15:08
В 32 года так "попутешествовать по приключениям" в воображаемой реальности. Самое время начать жизнь с нуля.
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