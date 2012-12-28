32-летний мужчина «сменил тариф связи» больше чем за два миллиона рублей

Ельчанина обманули мошенники, действующие от лица оператора сотовой связи, портала Госуслуг и Центробанка.

В полицию обратился 32-летний ельчанин, который ещё в конце января – начале февраля был обманут мошенниками больше чем на два миллиона рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, через мессенджер с ельчанином связался неизвестный, представившийся сотрудником компании сотовой связи. Он предложил сменить тариф на более выгодный. Ельчанин согласился, после чего сообщил собеседнику пришедший на телефон код.После этого мужчина не смог войти в личный кабинет на «Госуслугах». Ельчанин решил обратиться в службу техподдержки «Госуслуг». Номер нашёл в интернете.Собеседница сообщила, что, действительно, в его личном кабинете замечена активность в виде запросов данных паспорта, ИНН, СНИЛСа и прочих документов, необходимых для оформления кредита. И что для решения проблемы нужно обращаться в «Центробанк». Она же дала «нужный» контакт и посоветовала общаться через мессенджер.В «Центробанке» ельчанину сообщили, что на его имя в 9 банках висят заявки на кредиты на разные суммы. Для решения проблемы посоветовали взять встречный кредит, который позволит аннулировать прежние заявки. И даже прислали подробную инструкцию, как это сделать.По указанию мошенницы из «Центробанка» ельчанин оформил кредит на 1 439 537 рублей. Из этих средств ему якобы погасили ипотеку и автокредит. После чего лжесотрудница банка сообщила, что оставшиеся 750 тысяч рублей нужно снять с карты и перевести на карту в другом банке по номеру телефона. Переводил деньги ельчанин в два приёма.Спустя несколько дней лжесотрудница банка сообщила, что на счёт ельчанина пришли 210 тысяч рублей. И он даже увидел SMS о зачислении этой суммы. По указанию мошенницы мужчина перевёл и эти деньги на неизвестный ему счёт в другом банке. После чего с ним перестали выходить на связь.